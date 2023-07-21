Суперкар для Барбі: культовий Porsche 911 отримав незвичайну версію (фото)

Загалом буде побудовано 75 екземплярів Porsche 911 від Gunther Werks. Суперкар отримав 4,0-літровий турбований опозитний двигун потужністю 750 сил.

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Тюнінг-ательє Gunther Werks допрацювало суперкар Porsche 911 (993). Автомобіль пофарбували в нетиповий для моделі рожевий колір і оснастили його новим кузовним обвісом. Про це повідомили на сайті Top Gear.

Porsche 911 від Gunther Werks відрізняється розширеними колісними арками та новими бамперами. Ззаду з'явився великий карбоновий спойлер.

Спойлер виготовлений з вуглеволокна Фото: instagram.com/guntherwerks

Передня та задня оптика були замінені на більш сучасні. Вони виділяються світлодіодними елементами всередині.

Суперкар отримав нову оптику Фото: instagram.com/guntherwerks

Кузов суперкара пофарбували в рожевий колір. Зовнішній вигляд доповнюють декоративні смуги чорного кольору.

Ще однією помітною зміною став сильно модернізований інтер'єр. Усередині встановили нові легкі карбонові сидіння та сучасне рульове колесо. Також були змінені панель приладів і важіль перемикання передач.

В інтер'єрі також є безліч змін Фото: instagram.com/guntherwerks

Під капотом розташований 4,0-літровий турбований опозитний двигун потужністю 750 к.с. і 760 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає близько 3 секунд.

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Загалом буде побудовано 75 екземплярів Porsche 911 від Gunther Werks. Тільки один автомобіль пофарбований у цей рожевий колір.

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