Суперкар для Барби: культовый Porsche 911 получил необычную версию (фото)

Всего будет построено 75 экземпляров Porsche 911 от Gunther Werks. Суперкар получил 4,0-литровый турбированный оппозитный двигатель мощностью 750 сил.

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Тюнинг-ателье Gunther Werks доработало суперкар Porsche 911 (993). Автомобиль окрасили в нетипичный для модели розовый цвет и оснастили его новым кузовным обвесом. Об этом сообщили на сайте Top Gear.

Porsche 911 от Gunther Werks отличается расширенными колесными арками и новыми бамперами. Сзади появился большой карбоновый спойлер.

Спойлер изготовлен из углеволокна Фото: instagram.com/guntherwerks

Передняя и задняя оптика были заменены на более современные. Они выделяются светодиодными элементами внутри.

Суперкар получил новую оптику Фото: instagram.com/guntherwerks

Кузов суперкара окрасили в розовый цвет. Внешний вид дополняют декоративные полосы черного цвета.

Еще одним заметным изменением стал сильно модернизированный интерьер. Внутри установили новые легкие карбоновые сиденья и современное рулевое колесо. Также были изменены панель приборов и рычаг переключения передач.

В интерьере также есть множество изменений Фото: instagram.com/guntherwerks

Под капотом расположен 4,0-литровый турбированный оппозитный двигатель мощностью 750 л.с. и 760 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает около 3 секунд.

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Всего будет построено 75 экземпляров Porsche 911 от Gunther Werks. Только один автомобиль окрашен в этот розовый цвет.

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