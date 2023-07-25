Электромобиль Porsche Taycan установил новый рекорд по дальности хода (фото)

Три журналиста отправились в путешествие от Таиланда до Сингапура. По пути электромобиль делал несколько остановок для подзарядки.

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Porsche Taycan установил рекорд самой быстрой дальней поездки на электромобиле. Электрический седан проехал 1845 км из Таиланда в Сингапур менее чем за 30 часов. Об этом сообщили на сайте InsideEVs.

Porsche в честь 75-летия бренда решили установить необычный рекорд. Для этого в Porsche Taycan 4S Cross Turismo посадили трех журналистов и отправили их в дальний путь от Банг Яй на окраине Бангкока до Садов у залива в Сингапуре. Они по очереди сидели за рулем электромобиля.

За рулем Porsche Taycan поочередно находились три журналиста Фото: Porsche

Чтобы проехать такое длинное расстояние, электромобилю потребовалось несколько сеансов подзарядки. Для этого журналисты пользовались только станциями быстрой зарядки Shell Recharge High Performance Charging.

Porsche Taycan получил необычное оформление кузова в честь юбилея Фото: Porsche

Каждая подзарядка занимала не более 25 минут. Этого было достаточно, чтобы пополнить заряд на сотни километров.

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Заявленный запас хода Porsche Taycan 4S Cross Turismo с пакетом Performance Battery Plus составляет до 512 км. Это позволило проехать 1845 км всего за 29 часов 15 минут.

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