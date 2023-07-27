Новый Porsche Panamera 2024 рассекретили за год до премьеры (фото)

Новый Porsche Panamera сохранит знакомый дизайн и станет эволюцией нынешней модели. Лифтбэк предложат исключительно в гибридных модификациях.

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В Германии сфотографировали новый Porsche Panamera. Модель третьего поколения проходит испытания на знаменитом автодроме Нюрбургринг и будет представлена в середине 2024 года. Об этом сообщает сайт Autoexpress.

Porsche Panamera сохранил знакомый дизайн Фото: AutoExpress

Porsche Panamera 2024 практически не прикрыли камуфляжем, что дает возможность рассмотреть дизайн авто. Он не слишком изменится – авто позиционируют, как эволюцию предшественника.

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Лифтбэк сохранит характерный силуэт, но его боковины станут менее рельефными. От модели второго поколения новый Porsche Panamera можно будет отличить, прежде всего, по оптике. Передние фары и задние фонари будут выдержаны в духе электрокара Porsche Taycan.

Салон Porsche Panamera не показали, но известно, что авто получит современный виртуальный щиток приборов и увеличенный тачскрин.

Мощность топовой версии превысит 700 л. с. Фото: AutoExpress

Увеличенные воздухозаборники, четыре выхлопных трубы и 21-дюймовые диски дают понять, что перед нами – топовый Porsche Panamera Turbo. Ожидается, что он получит гибридную силовую установку мощностью свыше 700 л. с. Примечательно, что гибридами будут абсолютно все Porsche Panamera 2024, а вот электрическая версия не планируется, чтобы не конкурировать с Taycan.

Ранее Фокус сообщал, что сверхмощный гибридный вариант получит и новый Porsche Cayenne.

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