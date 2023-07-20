700 сил и цена 220 000 евро: каким будет самый быстрый и дорогой Porsche Cayenne (видео)

Топовый Porsche Cayenne 2024 получит 700-сильную гибридную установку. Он сможет развивать скорость свыше 300 км/ч и проезжать 50 км на электротяге.

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Линейку Porsche Cayenne 2024 пополнит новая топовая версия. Ее оснастят мощной гибридной установкой. Кроссовер еще не представили, но немецкий автоблогер Томас Гейгер уже сделал его обзор.

Во время презентации обновленного Porsche Cayenne 2024 сверхмощный гибрид не показали. Его дебют решили отложить на сентябрь. Скорее всего, кроссовер сохранит название Turbo S E-Hybrid.

Максимальная скорость превысит 300 км/ч Фото: скриншот / YouTube

Напомним, что у дорестайлингового Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid гибридная установка состояла из 4,0-литрового V8 твин-турбо и электромотора с суммарной отдачей 680 л. с. и 900 Н∙м.

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Новый Porsche Cayenne 2024 сохранит эту установку, но ее мощность повысят до 700 л. с. – как в гибридном Porsche Panamera. Разгон до 100 км/ч займет примерно 3,3-3,5 с, а максимальная скорость превысит 300 км/ч – это будет самый быстрый Porsche Cayenne в истории.

К тому же, емкость батареи должны повысить до 17,9 кВт∙ч. Это позволит преодолевать до 50 км в электрическом режиме.

Несомненно, гибрид Porsche Cayenne станет самым дорогим в линейке – его цена составит около 220 000 евро. К слову, эту же силовую установку получит и Lamborghini Urus.

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