Украинец выполнил нестандартный тюнинг Porsche Cayenne: он впечатлил американцев (видео)

Porsche Cayenne оснастили 1,9-литровым турбодизелем Volkswagen. Теперь спортивный внедорожник расходует 10 л на 100 км в городе.

Related video

В городе Каменка (Черкасская область) обнаружен необычный Porsche Cayenne 2004 года. Его доработка впечатлила даже известный американский автосайт Motor1 — именно там написали об авто.

С виду внедорожник ничем не выделяется Фото: auto.ria.com

С виду это стандартный Porsche Cayenne S первого поколения, разве что в фарах появились диодные ходовые огни. Основной сюрприз прячется под капотом.

Под капотом установлен 1,9-литровый турбодизель Volkswagen Фото: auto.ria.com

Вместо 4,5-литрового бензинового V8 кроссовер Porsche Cayenne теперь оснащен 1,9-литровым четырехцилиндровым турбодизелем Volkswagen на 150 л. с. Такой мотор ставили на множество моделей немецкого концерна – Volkswagen Golf, Bora и Sharan, Skoda Octavia.

В салоне появился 10-дюймовый тачскрин мультимедиа Фото: auto.ria.com

В паре с турбодизелем работает 6-ступенчатая механическая КПП от Volkswagen Touareg первого поколения. Также сохранен полный привод Porsche Cayenne с понижающей передачей.

Важно

В Украине презентовали новый электромобиль LUAZ: подробности и цены (фото)

Владелец объяснил, что 4,5-литровый V8 расходовал 20-25 л на 100 км и отличался повышенным употреблением масла. С дизелем кроссовер Porsche Cayenne расходует 10-10,5 л/100 км в городе и 9 л/100 км на трассе.

Помимо замены силового агрегата, тюнинг Porsche Cayenne включает установку в салоне новой мультимедийной системы на Android с 10-дюймовым сенсорным дисплеем.

Ранее Фокус сообщал, что украинские мастера воссоздали самый экстремальный Гелендваген.

Также мы писали, что в Украине создали недорогой электрогрузовик "Карпаты".