Запас хода — 600 км: новый электрокроссовер Audi показали на официальных фото и видео
Электрический кроссовер Audi Q6 e-tron построен на платформе нового Porsche Macan. Модель предложат в версиях на 396 и 510 л. с.
Опубликованы официальные фото и видео с Audi Q6 e-tron. Электрический кроссовер презентуют до конца нынешнего года. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.
Новый Audi Q6 2024 обклеили яркой пленкой, но это не мешает рассмотреть его дизайн. Во внешнем виде преобладают типичные для Audi грани. Вместо решетки радиатора установлена огромная пластиковая заглушка, а светодиодная передняя оптика выполнена "двухэтажной".
Электромобиль Audi Q6 e-tron займет нишу между моделями Q4 e-tron и Q8 e-tron. Длина кроссовера составит около 4,7-4,8 м.
В основе авто лежит полностью новая электрическая платформа РРЕ. Ее также будет использовать 600-сильный электромобиль Porsche Macan.Важно
Новый Audi Q6 e-tron будет не столь мощным – предложат полноприводные версии на 396 и 510 л. с. Более мощный вариант сможет разгоняться до 100 км/ч за 4,5 с.
Обе модификации получат батарею емкостью 100 кВт∙ч, причем у 396-сильного кроссовера запас хода достигнет 600 км. 800-вольтная силовая установка поддерживает быструю зарядку мощностью до 270 кВт: в таком режиме подзарядить батарею на 80% можно за 30 минут.
Ранее Фокус сообщал, что Audi готовят самый быстрый универсал в своей истории.
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