Запас хода — 600 км: новый электрокроссовер Audi показали на официальных фото и видео

Электрический кроссовер Audi Q6 e-tron построен на платформе нового Porsche Macan. Модель предложат в версиях на 396 и 510 л. с.

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Опубликованы официальные фото и видео с Audi Q6 e-tron. Электрический кроссовер презентуют до конца нынешнего года. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Кроссовер построен на платформе Porsche Macan Фото: Audi

Новый Audi Q6 2024 обклеили яркой пленкой, но это не мешает рассмотреть его дизайн. Во внешнем виде преобладают типичные для Audi грани. Вместо решетки радиатора установлена огромная пластиковая заглушка, а светодиодная передняя оптика выполнена "двухэтажной".

Запас хода электрокара достигнет 600 км Фото: Audi

Электромобиль Audi Q6 e-tron займет нишу между моделями Q4 e-tron и Q8 e-tron. Длина кроссовера составит около 4,7-4,8 м.

Модель предложат в версиях на 396 и 510 л. с. Фото: Audi

В основе авто лежит полностью новая электрическая платформа РРЕ. Ее также будет использовать 600-сильный электромобиль Porsche Macan.

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Новый Audi Q6 e-tron будет не столь мощным – предложат полноприводные версии на 396 и 510 л. с. Более мощный вариант сможет разгоняться до 100 км/ч за 4,5 с.

Обе модификации получат батарею емкостью 100 кВт∙ч, причем у 396-сильного кроссовера запас хода достигнет 600 км. 800-вольтная силовая установка поддерживает быструю зарядку мощностью до 270 кВт: в таком режиме подзарядить батарею на 80% можно за 30 минут.

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