Прообраз "Запорожца" превратили в оригинальный спортивный электромобиль (фото)

NSU Prinz — компактная бюджетная немецкая модель 60-х и 70-х. Именно с оглядкой на нее создали "Запорожцы" ЗАЗ-966 и ЗАЗ-968.

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Старый NSU Prinz 1971 года получил вторую жизнь. Бюджетный автомобиль превратили в оригинальный электрокар. Об этом сообщает официальный сайт Audi.

NSU Prinz получил компоненты от современных Audi Фото: Audi

Именно в Audi воплотили в жизнь проект — над ним работали начинающие дизайнеры, проходящие стажировку в немецкой компании. Это неудивительно, ведь компания NSU в 70-х влилась в Audi. Проект назвали Audi EP4 (Electric Prinz 4) и он стал подарком к 150-летию завода в Неккарзульме, где ранее выпускали NSU, а сейчас — Audi.

Сзади появились два антикрыла Фото: Audi

NSU Prinz — дешевая заднемоторная модель, послужившая прообразом для ЗАЗ-966 и ЗАЗ-968. Ее сходство с "Запорожцем" видно невооруженным глазом.

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600-кубовый 30-сильный двигатель NSU Prinz заменили 240-сильным электромотором от Audi e-tron. Кроме того, заменены тормоза и подвеска — их взяли у Audi A1.

Проект воплотили в жизнь молодые дизайнеры Audi Фото: Audi

Кроме того, дизайн NSU Prinz изменили и осовременили. Он получил диодные фары, обвес и сразу два задних антикрыла. Кроме того, расширены колесные арки и установлены широкие шины с наклейками на боковинах.

В салоне появились современные дисплеи. Кроме того, установлены спортивные кресла Recaro и трубчатый каркас безопасности.

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