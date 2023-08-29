Таких уже не делают: в Украине замечен яркий тюнингованный суперкар Audi (фото)

Суперкар Audi R8 получил карбоновые кузовные панели и огромное антикрыло. Купе оснащено 5,2-литровым V10 и способно развить скорость свыше 330 км/ч.

Related video

В Киеве заметили впечатляющий Audi R8 2021 года. Немецкий суперкар получил интересный тюнинг. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Этот Audi R8 V10 в версии performance оснащен 5,2-литровым мотором мощностью 620 л. с. и 7-ступенчатой роботизированной КПП с двумя сцеплениями. Полноприводное купе способно разогнаться до 100 км/ч за 3,1 с и развить 331 км/ч.

После доработки Audi R8 V10 performance выглядит ярче благодаря карбоновым обвесу и крышке переднего багажника. Кроме того, сзади появилось огромное антикрыло. Таким образом купе стало похоже на Audi R8 GT – лимитированную "прощальную" версию модели.

Важно

Парковка на миллион долларов: в Киеве нашли стоянку с экзотическими суперкарами (фото)

Суперкар Audi R8 уже стал историей. Дело в том, что модель сняли с производства в нынешнем году. Спрос на скоростной суперкар резко снизился и модель прекратили выпускать. Новое поколение Audi R8 не планируется, но на смену бензиновому купе позже придет спортивный электромобиль мощностью около 1000 л. с.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве заметили редчайший тюнингованный спорткар Mercedes-Benz.

Также мы писали, что в Украине появился флагманский 300-сильный кроссовер Suzuki.