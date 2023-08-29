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Таких уже не делают: в Украине замечен яркий тюнингованный суперкар Audi (фото)

Ауди Р8, Audi R8, суперкар Audi, Audi R8 V10
Фото: Topcars UA | Audi R8 получил впечатляющий тюнинг

Суперкар Audi R8 получил карбоновые кузовные панели и огромное антикрыло. Купе оснащено 5,2-литровым V10 и способно развить скорость свыше 330 км/ч.

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В Киеве заметили впечатляющий Audi R8 2021 года. Немецкий суперкар получил интересный тюнинг. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Audi R8 V10, Audi R8, суперкар Audi, Fullscreen
Часть кузовных панелей выполнены из карбона
Фото: Topcars UA

Этот Audi R8 V10 в версии performance оснащен 5,2-литровым мотором мощностью 620 л. с. и 7-ступенчатой роботизированной КПП с двумя сцеплениями. Полноприводное купе способно разогнаться до 100 км/ч за 3,1 с и развить 331 км/ч.

Audi R8, суперкар Audi, Audi R8 V10 Fullscreen
Суперкар оснащен 620-сильным V10
Фото: Topcars UA

После доработки Audi R8 V10 performance выглядит ярче благодаря карбоновым обвесу и крышке переднего багажника. Кроме того, сзади появилось огромное антикрыло. Таким образом купе стало похоже на Audi R8 GT – лимитированную "прощальную" версию модели.

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Суперкар Audi R8 уже стал историей. Дело в том, что модель сняли с производства в нынешнем году. Спрос на скоростной суперкар резко снизился и модель прекратили выпускать. Новое поколение Audi R8 не планируется, но на смену бензиновому купе позже придет спортивный электромобиль мощностью около 1000 л. с.

Audi R8, суперкар Audi, Audi R8 V10 Fullscreen
Сзади появилось огромное антикрыло
Фото: Topcars UA

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве заметили редчайший тюнингованный спорткар Mercedes-Benz.

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