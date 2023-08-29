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Таких уже не роблять: в Україні помічено яскравий тюнінгований суперкар Audi (фото)

Ауді Р8, Audi R8, суперкар Audi, Audi R8 V10, Audi R8 V10
Фото: Topcars UA | Audi R8 отримав вражаючий тюнінг

Суперкар Audi R8 отримав карбонові кузовні панелі і величезне антикрило. Купе оснащене 5,2-літровим V10 і здатне розвинути швидкість понад 330 км/год.

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У Києві помітили вражаючий Audi R8 2021 року. Німецький суперкар отримав цікавий тюнінг. Його фотографії опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Audi R8 V10, Audi R8, суперкар Audi, Fullscreen
Частина кузовних панелей виконані з карбону
Фото: Topcars UA

Цей Audi R8 V10 у версії performance оснащений 5,2-літровим мотором потужністю 620 к. с. і 7-ступінчастою роботизованою КПП із двома зчепленнями. Повнопривідне купе здатне розігнатися до 100 км/год за 3,1 с і розвинути 331 км/год.

Audi R8, суперкар Audi, Audi R8 V10, Audi R8 V10 Fullscreen
Суперкар оснащений 620-сильним V10
Фото: Topcars UA

Після доопрацювання Audi R8 V10 performance має яскравіший вигляд завдяки карбоновим обважуванню і кришці переднього багажника. Крім того, ззаду з'явилося величезне антикрило. Таким чином купе стало схоже на Audi R8 GT — лімітовану "прощальну" версію моделі.

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Суперкар Audi R8 вже став історією. Річ у тім, що модель зняли з виробництва в нинішньому році. Попит на швидкісний суперкар різко знизився і модель припинили випускати. Нове покоління Audi R8 не планується, але на зміну бензиновому купе пізніше прийде спортивний електромобіль потужністю близько 1000 к. с.

Audi R8, суперкар Audi, Audi R8 V10, Audi R8 V10 Fullscreen
Ззаду з'явилося величезне антикрило
Фото: Topcars UA

Раніше Фокус повідомляв, що в Києві помітили рідкісний тюнінгований спорткар Mercedes-Benz.

Також ми писали, що в Україні з'явився флагманський 300-сильний кросовер Suzuki.