Свіжий дизайн і розширене оснащення: представлені нові Audi Q8 і SQ8 2024 (фото)

Оновлений Audi Q8 надійде в продаж у Європі за ціною від 93 170 доларів. Кросовер став технологічнішим і отримав кілька змін в екстер'єрі.

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Кросовери Audi Q8 і SQ8 оновилися для 2024 модельного року. Новинки отримали змінений дизайн і розширений список оснащення. Про це повідомили на сайті Motor1.

Кросовер Audi Q8 випускається з 2018 року. Тому модель потребує оновлення, щоб конкурувати з суперниками.

Впізнати оновлені кросовери можна за зміненою решіткою радіатора та передніми фарами з новою графікою. Також були модернізовані передні бампери обох моделей.

Оновлений Audi Q8 отримав змінену решітку радіатора Фото: Audi Audi SQ8 отримав стриманий дизайн Фото: Audi

У стандартну комплектацію входять світлодіодні фари, але за доплату доступні матрична оптика HD Matrix. Вона автоматично вмикається на швидкості від 70 км/год, а її зовнішній вигляд можна налаштувати самостійно.

Задні ліхтарі також були змінені. Вони отримали нову графіку і три режими відображення.

Задні ліхтарі стали ефективнішими Фото: Audi Ззаду встановлено чотири вихлопні патрубки Фото: Audi

Також оновлені Audi Q8 і SQ8 доступні в трьох нових кольорах — Chili Red, Ascari Blue, Sakhir Gold. На вибір доступні п'ять варіантів оформлення колісних дисків розміром від 21 до 23 дюймів.

В інтер'єрі відбулося кілька змін. Серед них покращене контурне підсвічування та кілька нових систем безпеки.

Інтер'єр кросоверів змінився лише незначно Фото: Audi

Audi Q8 буде доступний з 3,0-літровими бензиновими та дизельними двигунами потужністю від 228 до 335 к.с. і від 500 до 600 Нм крутного моменту. Вони працюють у парі з восьмиступінчастою АКПП і системою повного приводу.

Топова версія здатна розганятися від 0 до 100 км/год за 5,6 секунди та розвивати швидкість до 250 км/год.

Audi SQ8 запропонують із 4,0-літровим турбованим двигуном V8 500 к.с. і 770 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 4,1 секунди, а максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.

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Нові Audi Q8 і SQ8 2024 надійдуть у продаж в Європі вже цього місяця. Початкова ціна стандартного кросовера становитиме 86 700 євро (93 170 доларів). За заряджену версію доведеться заплатити від 119 500 євро (128 400 доларів).

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