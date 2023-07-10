Море карбону і понад 1000 сил: українці здійснили разючий тюнінг Audi Q8 (фото)

Заряджений Audi RS Q8 від ALANTON Performance став значно потужнішим і швидшим. В оздобленні активно використано карбон.

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У Києві з'явився яскравий і потужний Audi RS Q8. Спортивний кросовер допрацювали українські майстри. Фото авто з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Тюнінг Audi RS Q8 виконали в українському ательє ALANTON Performance. Там уже не вперше допрацьовують моделі німецької марки, але новий проєкт виявився особливо разючим.

Особливу увагу приділили двигуну Audi RS Q8. Потужність 4,0-літрового V8 твін-турбо зросла з 600 до значних 1044 к. с., а піковий крутильний момент збільшили з 800 до 1250 Нм. Динаміку не розголошують, але напевно розгін до 100 км/год займає менше 3,5 с, а максимальна швидкість перевищує 300 км/год.

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Крім того, дизайн Audi RS Q8 став виразнішим завдяки деталям із карбону. З цього матеріалу виконані обвіс, спойлер, накладка на двері багажника і дзеркала заднього виду. Крім того, з'явилися нові колісні диски.

Салон Audi RS Q8 також декорований карбоном, а з ним поєднуються шкіра та алькантара. Розбавляє оздоблення контрастна жовта прострочка.

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