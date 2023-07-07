Немає даху і вантажний кузов: який вигляд має найнезвичніший Rolls-Royce Cullinan (відео)

Екстравагантний тюнінг Rolls-Royce Cullinan виконали на замовлення американського репера Ліл Узі Верта. Розкішний кросовер перетворили на гібрид пікапа і кабріолета.

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У США з'явився дуже дивний Rolls-Royce Cullinan. Розкішний позашляховик перетворили на оригінальний пікап-кабріолет. Про це повідомляється на Instagram-сторінці ательє Car Effex.

Тюнінг Rolls-Royce Cullinan виконали для репера

Саме ця компанія виконала настільки авангардний тюнінг Rolls-Royce Cullinan. Замовником виступив американський репер Ліл Узі Верт.

Ззаду з'явився вантажний кузов

У Rolls-Royce Cullinan зрізали центральну частину даху і задні стійки. Замість багажника в авто тепер кузов, в якому встановлені динаміки і сабвуфер за склом.

Салон Rolls-Royce Cullinan оздоблено дорогою шкірою Статуетка Rolls-Royce інкрустована діамантами

Салон Rolls-Royce Cullinan обшили ще дорожчою шкірою, ніж у стандартному кросовері, а підголівники прикрашені веселою графікою.

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Решітка радіатора Rolls-Royce пофарбована в білий і фіолетовий кольори, а фірмова статуетка "Дух екстазу" інкрустована справжніми діамантами. Також звертають на себе увагу величезні колісні диски.

Силовий агрегат Rolls-Royce Cullinan залишився без змін. Кросовер оснащений 6,75-літровим V12 твін-турбо потужністю 571 к. с. і 8-ступінчастою автоматичною КПП.

Раніше Фокус повідомляв, що зірковий аргентинський футболіст купив ексклюзивний Rolls-Royce за 28 мільйонів доларів — це найдорожче нове авто у світі.

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