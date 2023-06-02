Зірковий аргентинський футболіст купив найдорожче авто у світі за $28 мільйонів (фото)

Кабріолет Rolls-Royce Boat Tail коштує 28 мільйонів доларів і будується на індивідуальне замовлення. Усього випустять лише три таких авто, а власниками першого екземпляра моделі стали Бейонсе та Jay Z.

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Нападник збірної Аргентини та турецького "Галатасарая" Мауро Ікарді замовив розкішний Rolls-Royce Boat Tail. Кабріолет є найдорожчим новим авто у світі. Про покупку футболіст розповів у соцмережах.

Мауро Ікарді став власником третього та останнього випущеного Rolls-Royce Boat Tail. Нагадаємо, що перший екземпляр авто придбали Бейонсе та Jay Z.

Аргентинський форвард є шанувальником найдорожчих авто. У його гаражі вже є дорогі Bentley Bentayga, Rolls Royce Ghost, Lamborghini Huracan Spyder, Range Rover та Hummer H2.

Перший екземпляр моделі купили Бейонсе та Jay Z Фото: Rolls-Royce

Rolls-Royce Boat Tail – найдорожче авто у світі

Ексклюзивний кабріолет Rolls-Royce Boat Tail коштує 28 мільйонів доларів. Всі три авто цієї серії відрізняються один від одного оздобленням та декором, проте всі виконані у морській тематиці. Назва Boat Tail перекладається як "корма човна".

У багажнику захований набір для пікніка Фото: Rolls-Royce

У кабріолету довгий капот і фірмові грати радіатора, а дерев'яне оздоблення кришки багажника імітує палубу корабля. Салон оздоблений шкірою та деревом, а на центральній панелі встановлений дорогий швейцарський годинник. У багажнику ховаються парасолька від сонця, холодильник для шампанського, стільці для пікніка і набір дорогого посуду.

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Перший електромобіль Rolls-Royce розкупили на рік уперед ще до початку виробництва (фото)

Новий Rolls-Royce Boat Tail побудований на базі седана Phantom. Він оснащений 6,75-літровим V12 твін-турбо потужністю 571 к. с. та 8-ступінчастою автоматичною КПП, а комфорт їзди забезпечує пневмопідвіска.

Салон оздоблений шкірою та деревом Фото: Rolls-Royce

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні помітили ексклюзивний Rolls-Royce за 500 тисяч доларів.

Також ми писали, що дорогий кабріолет Rolls-Royce з'явився і у Кріштіану Роналду.