Українці виконали яскравий тюнінг новітнього спортивного кросовера Audi (фото)

Кросовер Audi SQ8 отримав обвіс, спойлер на даху та 23-дюймові диски з низькопрофільними шинами. Салон авто оздобили алькантрою і карбоном.

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У Львові сфотографували новий Audi SQ8 2024 з тюнінгом. Спортивний кросовер доопрацювали в Україні. Його світлини з'явилися на сторінці lviv._top._cars в Instagram.

На даху встановили карбоновий спойлер Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

Тюнінг Audi SQ8 виконало ательє ALANTON Performance. Для українських майстрів ця модель знайома, адже раніше вони створили Audi RS Q8 потужністю понад 1000 сил та доопрацювали кросовер Олександра Усика.

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Проєкт назвали Vittoria. Кросовер Audi SQ8 отримав нові карбонові капот, обвіс, дзеркала та задній спойлер. До того ж, встановили 23-дюймові диски з низкопрофільною гумою розміром 295/35 ZR23.

Салон Audi SQ8 оздобили карбоном та алькантарою Фото: instagram.com/lviv._top_.cars Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

Салон Audi SQ8 оздобили алькантарою та карбоном із яскраво-жовтими вставками. Крім того, з’явився ексклюзивний декор на кшталт зображень жовтого та синього колосків на центральній консолі.

Кросовер Audi SQ8 оснащений 4,0-літровим V8 твін-турбо, який стандартно розвиває 507 к. с. та 770 Нм. Спеціалісти ALANTON Performance доповнили його кастомною вихлопною системою.

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