Під час випробувань помітили таємничий електричний позашляховик Audi (фото)

Електричний кросовер Audi Q6 e-tron Sportback підготували до бездоріжжя. Автомобіль отримав позашляхову гуму, а його кліренс суттєво збільшили.

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У Німеччині під час тестів сфотографували незвичний електрокросовер Audi. Він нагадує майбутній Audi Q6 e-tron Sportback, проте підготовлений до бездоріжжя. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Електромобіль Audi на випробуваннях був у камуфляжі, проте можна розгледіти обтічний силует із аркоподібним дахом, як в Audi Q6 e-tron Sportback.

Електрокару збільшили кліренс та встановили позашляхові шини Фото: autoevolution.com

Разом із тим, кросовер Audi отримав широкі позашляхові шини (для них знадобилися розширювачі арок), а його кліренс суттєво збільшено. На даху встановили багажник. Фари вирізняються візерунком у вигляді картатого гоночного прапора.

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Журналісти Autoevolution стверджують, що це може бути лімітована позашляхова версія Audi Q6 e-tron Sportback – електричний аналог Porsche 911 Dakar та Lamborghini Huracan Sterrato. Його можуть оснастити стандартною 517-сильною установкою з повним приводом від Audi SQ6 e-tron.

Візерунок фар нагадує картатий прапор Фото: autoevolution.com

Електрокар можуть презентувати у жовтні на автошоу в Парижі або взимку під час ралі "Дакар". Як відомо, цьогоріч саме електрифікований кросовер Audi RS Q e-tron переміг у цьому змаганні.

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