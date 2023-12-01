Audi представили екстремальний електромобіль для ралі "Дакар" (фото)

Для ралі "Дакар" 2024 року інженери виправили безліч проблем боліда Audi RS Q e-tron. Електромобіль став потужнішим і міцнішим порівняно з попередником.

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Електромобіль Audi RS Q e-tron отримав безліч поліпшень для ралі "Дакар" 2024 року. Інженерам вдалося виправити безліч проблем, виявлених під час перегонів минулого року. Про це повідомили на сайті бренду.

Audi RS Q e-tron у 2023 році показав себе далеко не з найкращого боку. Два з трьох болідів зійшли з дистанції через механічні поломки.

Новий технічний директор доктор Леонардо Паскалі доручив інженерам зробити електромобіль більш конкурентоспроможним. Для цього в конструкцію боліда було внесено безліч змін.

Інженери допрацювали конструкцію Audi RS Q e-tron Фото: Audi

Цього року пілот Карлос Сайнс перевернув свій Audi RS Q e-tron на дев'ятому етапі. Тому інженери знизили пікове вертикальне прискорення для боліда.

Пружини та амортизатори були змінені для кращого розподілу навантаження. Спереду з'явився протиударний бокс із полімеру, армованого вуглецевим волокном.

Audi RS Q e-tron став стійкішим Фото: Audi

Сидіння також були доопрацьовані. Вони краще розподіляють навантаження, особливо за високої температури повітря.

Колісні диски боліда стали міцнішими. Вага електромобіля стала трохи більшою (2010 кг), але це компенсували легшим капотом і зменшенням розмірів гальмівних супортів.

Audi RS Q e-tron оснащений двома електромоторами сумарною потужністю 389 к.с. Він живиться від акумуляторної батареї місткістю 50 кВт∙год і 2,0-літрового бензинового двигуна, який виконує роль генератора.

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Ралі "Дакар" 2024 року розпочнеться 5 січня в Аль-Уле, Саудівська Аравія. Команда Audi Team Sport, як і цього року, представить три боліди для змагань.

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