На продаж виставили перегоновий позашляховик Peugeot для ралі "Дакар" (фото)

Peugeot 3008 DKR може піти з молотка за ціною від 375 000 до 695 000 доларів. Позашляховик оснащений 340-сильним турбодизелем і вирізняється витривалістю.

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На аукціоні RM Sotheby's виставили перегоновий позашляховик Peugeot 3008 DKR. Цей автомобіль посів третє місце в ралі-марафоні "Дакар" у 2017 році. Подробиці про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Peugeot 3008 DKR був розроблений як заміна для Peugeot 2008 DKR. У 2016 році болід здобув перемогу в загальному заліку "Дакара".

Цим автомобілем керував Сіріл Депре. Позашляховик показав себе як дуже витривалий і швидкий болід.

Після ралі "Дакар" авто викупив один з приватних клієнтів. Потім на турнірі Abu Dhabi Desert Challenge у 2017 році Peugeot 3008 DKR завоював чергову перемогу.

Цей Peugeot 3008 DKR має відмінний стан Фото: RM Sotheby's

Перед продажем Peugeot 3008 DKR відновили на заводі PH Sport у Франції. Він в ідеальному стані та не потребує ремонту.

В інтер'єрі встановлено два спортивних сидіння і каркас безпеки. Всередині також є все необхідне для перегонів обладнання.

В інтер'єрі розмістили два сидіння Фото: RM Sotheby's

Peugeot 3008 DKR оснащений 3,0-літровим турбодизелем потужністю 340 к.с. і 800 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 6-ступінчастою секвентальною коробкою передач.

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В аукціонному домі очікують, що позашляховик піде з молотка за ціною від 350 000 до 650 000 євро (від 375 000 до 695 000 доларів).

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