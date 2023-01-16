"Дакар-2023": підсумки найбільшого ралі-марафону року (фото)

Цього року ралі-марафон запам'ятався видовищними заїздами та аваріями. Екіпажі команд виклалися на повну, показавши гідну битву.

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Найбільший ралі-марафон "Дакар-2023" добіг кінця. Гонка вийшла захопливою, а для когось вона ознаменувала п'яту перемогу у кар'єрі. Подробиці розповіли на сайті змагання.

Підсумки ралі-марафону "Дакар-2023":

Категорія "позашляховики"

[ + – ] Команда Toyota Gazoo Racing здобула перемогу у загальному заліку позашляховиків Фото: twitter.com/dakar

Катарський пілот Нассер Аль-Аттія став п'ятиразовим переможцем ралі Дакар. Він зміг здобути перемогу завдяки своїй стриманій тактиці.

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Нассер Аль-Аттія, виступаючи за команду Toyota Gazoo Racing, фінішував 11-им на фінальній 136-кілометровій ділянці між Аль-Хофуфом і Даммамом 15 січня. У загальному заліку він фінішував першим із часом 45 годин 3 хвилини 15 секунд.

[ + – ] Нассер Аль-Аттія став п'ятиразовим переможцем "Дакара" Фото: twitter.com/dakar

Завдяки новій перемозі Нассер Аль-Аттія став другим у рейтингу пілотів із найбільшою кількістю перемог у "Дакарі" у категорії позашляховиків. Усього на три перемоги його випереджає рекордсмен Стефан Петрансель.

Цього року багато експертів ставили на перемогу екіпажу команди Bahrain Raid Xtreme. Проте команда змогла фінішувати лише на другому місці.

Гонщик Карлос Сайнс зійшов з дистанції через три етапи через аварію під час подолання дюни. На той час він уже вибув із гонки через механічну несправність на 2-й день змагань.

Пілот Bahrain Raid Xtreme Себастьян Леб не зміг боротися за загальну перемогу в ралі, зіткнувшись із численними проколами та пошкодженнями у перші дні змагань. У категорії позашляховиків він приїхав другим.

Ще два заводські пілоти Toyota Gazoo Racing увійшли до п'ятірки лідерів і це стало одним із найкращих результатів японського автовиробника. Жініель де Вільє та Хенк Латеган фінішували четвертим та п'ятим відповідно.

Категорія "байки"

[ + – ] Кевін Бенавідес переміг у загальному мотозаліку Фото: twitter.com/dakar

Пілот Кевін Бенавідес у команді Red Bull KTM Factory Racing став першим на фінальному етапі "Дакар-2023" та здобув спільну перемогу у мотозаліку. Його основним суперником був напарник із заводської команди Тобі Прайс. Австралійський пілот прийшов до фінішу на 55 секунд пізніше.

Пілоти команд Honda не змогли увійти до трійки лідерів. Найкращим із них став Пабло Кінтанілья у команді Monster Energy Honda Team, який став четвертим у мотозаліку.

Категорія "вантажівки"

[ + – ] Команда Boss Machinery Team De Rooy Iveco здобула перемогу у загальному заліку серед вантажівок Фото: twitter.com/dakar

Екіпаж команди Boss Machinery Team De Rooy Iveco на чолі з Янусом ван Кастереном переміг у загальному заліку серед вантажівок. Його час становив 54 години 3 хвилини 33 секунди.

Мартін Мацик із команди MM Technology фінішував у загальному заліку другим. Він відстав від лідера на 1 годину та 12 хвилин.

Третім у категорії "вантажівки" став Мітчел ван ден Брінк із команди Eurol Team De Rooy Iveco. Його час становив 56 годин 43 хвилини 55 секунд.

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