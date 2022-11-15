Серійний Toyota Land Cruiser 300 візьме участь у найскладнішому у світі ралі

Для ралі "Дакар" обрали версію Toyota Land Cruiser GR Sport. Серійний позашляховик мінімально доопрацьований і оснащений стандартним турбодизелем на 299 к.с.

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Новий Toyota Land Cruiser 300 виступить у легендарному ралі "Дакар". Позашляховик вийде на старт найскладнішого у світі марафону 31 грудня. Про це повідомляється на офіційному сайті команди Toyota Auto Body.

Для ралі "Дакар" нерідко готують спеціалізовані автомобілі, однак у Toyota пішли іншим шляхом. Land Cruiser змагатиметься в класі Production/Т2. У ньому змагаються фактично серійні авто з мінімальними доробками. Toyota виставить два позашляховики —екіпажі Такаші Міури та Рональда Бассо.

[ + – ] Серійний позашляховик мінімально доопрацьований Фото: Toyota

За основу взяли версію підвищеної прохідності Toyota Land Cruiser GR Sport. Авто отримало спеціальну позашляхову гуму та шноркель для подолання водних перешкод. Із салону прибрали оздоблення, зате встановили спортивні крісла та трубчастий каркас безпеки.

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Ралійний Toyota Land Cruiser 300 оснащений стандартним 3,3-літровим турбодизелем на 299 к.с. ч 10-ступінчастою автоматичною КПП. Повний привід доповнений знижувальною передачею та блокуванням диференціалів.

[ + – ] Toyota виставить у ралі два екіпажі Фото: Toyota

Раніше в ралі "Дакар" виступали Toyota Land Cruiser попереднього покоління. Вони виявилися дуже успішними — 9 разів поспіль (із 2014 по 2022 роки) посідали перше місце в класі Production/Т2.

Ралі "Дакар-2023" пройде з 31 грудня до 15 січня. Змагання проведуть у пустелі Саудівської Аравії.

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