Серийный Toyota Land Cruiser 300 примет участие в самом сложном в мире ралли

Для ралли "Дакар" выбрали версию Toyota Land Cruiser GR Sport. Серийный внедорожник минимально доработан и оснащен стандартным турбодизелем на 299 л. с.

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Новый Toyota Land Cruiser 300 выступит в легендарном ралли "Дакар". Внедорожник выйдет на старт сложнейшего в мире марафона 31 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте команды Toyota Auto Body.

Для ралли "Дакар" нередко готовят специализированные автомобили, однако в Toyota пошли другим путем. Land Cruiser будет соревноваться в классе Production/Т2. В нем соревнуются фактически серийные авто с минимальными доработками. Toyota выставит два внедорожника – экипажи Такаши Миуры и Рональда Бассо.

[ + – ] Серийный внедорожник минимально доработан Фото: Toyota

За основу взяли версию повышенной проходимости Toyota Land Cruiser GR Sport. Авто получило специальную внедорожную резину и шноркель для преодоления водных препятствий. Из салона убрали отделку, но зато установили спортивные кресла и трубчатый каркас безопасности.

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Раллийный Toyota Land Cruiser 300 оснащен стандартным 3,3-литровым турбодизелем на 299 л. с. и 10-ступенчатой автоматической КПП. Полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов.

[ + – ] Toyota выставит в ралли два экипажа Фото: Toyota

Ранее в ралли "Дакар" выступали Toyota Land Cruiser предыдущего поколения. Они оказались весьма успешными – 9 раз подряд (с 2014 по 2022 годы) занимали первое место в классе Production/Т2.

Ралли "Дакар-2023" пройдет с 31 декабря по 15 января. Соревнования проведут в пустыне Саудовской Аравии.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota готовится представить новый Prius. Первые фото гибрида уже опубликованы.

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