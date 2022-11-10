Опубликованы первые официальные изображения новой Toyota Prius 2023

Дизйн Toyota Prius серьезно изменится и станет оригинальнее. В линейке останутся стандартный и подзаряжаемый гибриды, а позже появится водородная версия.

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В интернете опубликованы первые официальные тизеры новой Toyota Prius. Пятое поколение самого массового в мире гибрида презентуют 16 ноября на автошоу в Лос-Анджелесе под слоганом Hybrid Reborn ("гибрид переродился"). Об этом сообщается на официальной странице японской марки в Instagram.

[ + – ] Гибрид получит оригинальные изогнутые фары Фото: Toyota

По тизерам видно, что Toyota Prius 2023 сохранит характерный обтекаемый силуэт с покатой крышей. Вместе с тем, дизайн хэтчбека кардинально изменится и станет весьма авангардным. На фото показаны тоненькие диодные фары в духе электрического седана Toyota bZ3.

[ + – ] Линейку пополнит водородная версия Фото: Toyota

Ранее в интернет попали неофициальные рендеры Toyota Prius. Теперь официальные изображения подтвердили их подлинность.

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Гибрид Toyota Prius будет построен на платформе TNGA-C, то есть он останется родственником модели Corolla. Вместе с тем, сообщается, что некоторые решения позаимствуют у Toyota bZ3 и bZ4. Хэтчбек немного подрастет в размерах.

[ + – ] Ранее опубликовали неофициальные рендеры Toyota Prius 2023 Фото: BestCarWeb

Как и модель нынешнего поколения, новая Toyota Prius 2023 будет оснащена 1,8-литровой бензиновой четверкой и электромотором. В предложении останутся стандартный и подзаряжаемый гибриды, а позже может появиться версия с водородным ГБО.

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