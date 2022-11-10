Опубліковано перші офіційні зображення нової Toyota Prius 2023

Дизайн Toyota Prius серйозно зміниться і стане оригінальнішим. У лінійці залишаться стандартний і заряджені гібриди, а потім з'явиться воднева версія.

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В інтернеті опубліковано перші офіційні тизери нової Toyota Prius. П'яте покоління наймасовішого у світі гібрида презентують 16 листопада на автошоу в Лос-Анджелесі під слоганом Hybrid Reborn ("гібрид переродився"). Про це повідомляється на офіційній сторінці японської марки в Instagram.

[ + – ] Гібрид отримає оригінальні вигнуті фари Фото: Toyota

За тизерами видно, що Toyota Prius 2023 збереже характерний обтічний силует з похилим дахом. Разом з тим дизайн хетчбека кардинально зміниться і стане вельми авангардним. На фото показані тоненькі діодні фари в дусі електричного седана Toyota bZ3.

[ + – ] Лінійку поповнить воднева версія Фото: Toyota

Раніше до інтернету потрапили неофіційні рендери Toyota Prius. Тепер офіційні зображення підтвердили їхню справжність.

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Гібрид Toyota Prius збудують на платформі TNGA-C, тобто він залишиться родичем моделі Corolla. Водночас повідомляється, що деякі рішення запозичать у Toyota bZ3 та bZ4. Хетчбек трохи підросте у розмірах.

[ + – ] Раніше опублікували неофіційні рендери Toyota Prius 2023 Фото: BestCarWeb

Як і модель нинішнього покоління, нова Toyota Prius 2023 буде оснащена 1,8-літровою бензиновою четвіркою та електромотором. У пропозиції залишаться стандартний і гібриди, що заряджаються, а пізніше може з'явитися версія з водневим ГБО.

Раніше Фокус розповідав про новий Toyota Land Cruiser Prado. Позашляховик з'явиться у 2023 році та також стане гібридом.