"Дакар-2023": итоги крупнейшего ралли-марафона года (фото)

В этом году ралли-марафон запомнился зрелищными заездами и авариями. Экипажи команд выложились на полную, показав достойную битву.

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Крупнейший ралли-марафон "Дакар-2023" подошел к концу. Гонка получилась захватывающей, а для кого-то она ознаменовала пятую победу в карьере. Подробности рассказали на сайте состязания.

Итоги ралли-марафона "Дакар-2023":

Категория "внедорожники"

[ + – ] Команда Toyota Gazoo Racing одержала победу в общем зачете внедорожников Фото: twitter.com/dakar

Катарский пилот Нассер Аль-Аттия стал пятикратным победителем ралли "Дакар". Он смог одержать победу благодаря своей сдержанной тактике.

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Нассер Аль-Аттия, выступая за команду Toyota Gazoo Racing, финишировал 11-м на финальном 136-километровом участке между Аль-Хофуфом и Даммамом 15 января. В общем зачете он финишировал первым со временем 45 часов 3 минуты 15 секунд.

[ + – ] Нассер Аль-Аттия стал пятикратным победителем "Дакара" Фото: twitter.com/dakar

Благодаря новой победе Нассер Аль-Аттия стал вторым в рейтинге пилотов с наибольшим количеством побед в "Дакаре" в категории внедорожников. Всего на три победы его опережает рекордсмен Стефан Петрансель.

В этом году многие эксперты ставили на победу экипажа команды Bahrain Raid Xtreme. Тем не менее команда смогла финишировать только на втором месте.

Гонщик Карлос Сайнс сошел с дистанции через три этапа из-за аварии во время преодоления дюны. В то время он уже выбыл из гонки из-за механической поломки на 2-й день соревнований.

Пилот Bahrain Raid Xtreme Себастьян Леб не смог бороться за всеобщую победу в ралли, столкнувшись с многочисленными проколами и повреждениями в первые дни соревнований. В категории внедорожников он приехал вторым.

Еще два заводских пилота Toyota Gazoo Racing вошли в пятерку лидеров и это стало одним из лучших результатов японского автопроизводителя. Жиниэль де Вилье и Хенк Латеган финишировали четвертым и пятым соответственно.

Категория "байки"

[ + – ] Кевин Бенавидес победил в общем мотозачете Фото: twitter.com/dakar

Пилот Кевин Бенавидес в команде Red Bull KTM Factory Racing стал первым на финальном этапе "Дакар-2023" и одержал общую победу в мотозачете. Его основным соперником был напарник по заводской команде Тоби Прайс. Австралийский пилот пришел к финишу на 55 секунд позже.

Пилоты команд Honda не смогли войти в тройку лидеров. Лучшим из них стал Пабло Кинтанилья в команде Monster Energy Honda Team, который стал четвертым в мотозачете.

Категория "грузовики"

[ + – ] Команда Boss Machinery Team De Rooy Iveco одержала победу в общем зачете среди грузовиков Фото: twitter.com/dakar

Экипаж команды Boss Machinery Team De Rooy Iveco во главе с Янусом ван Кастереном одержал победу в общем зачете среди грузовиков. Его время составило 54 часа 3 минуты 33 секунды.

Мартин Мацик из команды MM Technology финишировал в общем зачете вторым. Он отстал от лидера на 1 час и 12 минут.

Третьим в категории "грузовики" стал Митчел ван ден Бринк из команды Eurol Team De Rooy Iveco. Его время составило 56 часов 43 минуты 55 секунд.

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