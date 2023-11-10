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На продажу выставили гоночный внедорожник Peugeot для ралли "Дакар" (фото)

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Фото: RM Sotheby's | Peugeot 3008 DKR участвовал в множестве гонок

Peugeot 3008 DKR может уйти с молотка по цене от 375 000 до 695 000 долларов. Внедорожник оснащен 340-сильным турбодизелем и отличается выносливостью.

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На аукционе RM Sotheby's выставили гоночный внедорожник Peugeot 3008 DKR. Этот автомобиль занял третье место в ралли-марафоне "Дакар" в 2017 году. Подробности об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Peugeot 3008 DKR был разработан как замена для Peugeot 2008 DKR. В 2016 году болид одержал победу в общем зачете "Дакара".

Этим автомобилем управлял Сирил Депре. Внедорожник показал себя как очень выносливый и быстрый болид.

После ралли "Дакар" авто выкупил один из частных клиентов. Затем на турнире Abu Dhabi Desert Challenge в 2017 году Peugeot 3008 DKR завоевал очередную победу.

Peugeot 3008 DKR Fullscreen
Этот Peugeot 3008 DKR имеет отличное состояние
Фото: RM Sotheby's

Перед продажей Peugeot 3008 DKR восстановили на заводе PH Sport во Франции. Он в идеальном состоянии и не нуждается в ремонте.

В интерьере установлены два спортивных сиденья и каркас безопасности. Внутри также есть все необходимое для гонок оборудование.

Peugeot 3008 DKR Fullscreen
В интерьере разместили два сиденья
Фото: RM Sotheby's

Peugeot 3008 DKR оснащен 3,0-литровым турбодизелем мощностью 340 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач.

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В аукционном доме ожидают, что внедорожник уйдет с молотка по цене от 350 000 до 650 000 евро (от 375 000 до 695 000 долларов).

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