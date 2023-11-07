Суперкар Audi R8 отримав екстремальну позашляхову версію для ралі (відео)

Тюнери вирішили створити один із найбільш незвичайних Audi R8 у світі. Цей 430-сильний суперкар чудово справляється з перегонами по бездоріжжю.

Related video

Тюнінг-ательє Adrenalin Industries модифікувало суперкар Audi R8. Автомобіль підготували до перегонів по бездоріжжю. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

У 2023 році завершиться виробництво суперкара Audi R8. Американські тюнери вирішили продемонструвати потенціал моделі, створивши його позашляхову версію для перегонів ралі.

За основу було взято модель першого покоління, випущену у 2014 році. Автомобіль отримав посилені стійки та спортивну підвіску Bilstein. При цьому багато деталей трансмісії залишилися недоторканими.

На авто встановили захисні пластини. Також було модернізовано системи вихлопу та впуску.

Автомобіль має багажник на даху Фото: Adrenalin Industries

Суперкар отримав нові колісні диски Braid білого кольору. Вони взуті в позашляхові шини Falken Wildpeak. Завершують модернізацію сталевий бампер із прожекторами та багажник на даху.

Авто випробували на ґрунтовій дорозі. За словами команди, суперкар відмінно справляється з бездоріжжям завдяки системі повного приводу Quattro.

Audi R8 оснащений 4,2-літровим атмосферним двигуном V8 потужністю 430 к.с. і 430 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 7-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Важливо

Присвячується легенді: представлено оригінальний позашляховий спорткар Nissan (фото)

Розгін від 0 до 100 км/год займає 4,3 секунди. Максимальна швидкість становить 300 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що купе-кросовер BMW X2 другого покоління отримав позашляхову модифікацію.