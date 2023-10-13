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Авто

Новітній спортивний кросовер BMW отримав екстремальну позашляхову версію (фото)

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Фото: BMW | Кросовер BMW X2 підготували до бездоріжжя

Тюнінг BMW X2 охоплює встановлення позашляхових шин, захисту днища і додаткової оптики. Здібності кросовера перевірять у ралі.

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Новий BMW X2 другого покоління тільки представлений, а вже був доопрацьований. Купе-кросовер отримав позашляхову модифікацію. Про це повідомляється на офіційному сайті німецького автовиробника.

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На даху з'явився багажник із позашляховим спорядженням
Фото: BMW

Кросовер BMW X2 2024 підготували до бездоріжжя. Його кліренс збільшено, а днище отримало додатковий захист. Також з'явилися позашляхові шини Falken Wildpeak All-Terrain на сталевих дисках Rotiform ZMO-M. На даху з'явилася додаткова оптика і багажник з позашляховими аксесуарами.

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За основу взяли новий BMW X2 2024 у топовій зарядженій версії M35i. Він відрізняється не тільки обвісом і спойлером, а й силовим агрегатом. Під капотом встановлено 2,0-літровий бензиновий турбомотор на 312 і 400 Н∙м. Кросовер здатний розігнатися до 100 км/год за 5,2 с і розвинути 250 км/год.

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Кросовер візьме участь у ралі
Фото: BMW

Тюнінг BMW X2 виконали спеціально для щорічних змагань Rebelle Rally. У цих складних перегонах протяжністю 2500 км беруть участь виключно жіночі екіпажі. У X2 на старт ралі вийдуть Ребекка Донах і Седона Блінсон.

BMW — не єдиний автовиробник, який бере участь у Rebelle Rally. Свій позашляховик для змагань підготували і в Hyundai.

Також Фокус повідомляв, що новий BMW X2 може витіснити з модельного ряду старшого брата X4.