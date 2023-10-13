Новейший спортивный кроссовер BMW получил экстремальную внедорожную версию (фото)

Тюнинг BMW X2 включает установку внедорожных шин, защиты днища и дополнительной оптики. Способности кроссовера проверят в ралли.

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Новый BMW X2 второго поколения только представлен, а уже был доработан. Купе-кроссовер получил внедорожную модификацию. Об этом сообщается на официальном сайте немецкого автопроизводителя.

На крыше появился багажник с внедорожным снаряжением Фото: BMW

Кроссовер BMW X2 2024 подготовили к бездорожью. Его клиренс увеличен, а днище получило дополнительную защиту. Также появились внедорожные шины Falken Wildpeak All-Terrain на стальных дисках Rotiform ZMO-M. На крыше появилась дополнительная оптика и багажник с внедорожными аксессуарами.

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За основу взяли новый BMW X2 2024 в топовой заряженной версии M35i. Он отличается не только обвесом и спойлером, но и силовым агрегатом. Под капотом установлен 2,0-литровый бензиновый турбомотор на 312 и 400 Н∙м. Кроссовер способен разогнаться до 100 км/ч за 5,2 с и развить 250 км/ч.

Кроссовер примет участие в ралли Фото: BMW

Тюнинг BMW X2 выполнили специально для ежегодных соревнований Rebelle Rally. В этой сложной гонке протяженностью 2500 км принимают участие исключительно женские экипажи. В X2 на старт ралли выйдут Ребекка Донах и Седона Блинсон.

BMW — не единственный автопроизводитель, принимающий участие в Rebelle Rally. Свой внедорожник для соревнований подготовили и в Hyundai.

Также Фокус сообщал, что новый BMW X2 может вытеснить из модельного ряда старшего брата X4.