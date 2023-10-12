BMW может отказаться от спортивного кроссовера: известны причины

BMW X4 будут выпускать минимум до 2025 года, однако его преемник пока под вопросом. В линейке немецкой марки появилась более доступная альтернатива модели — новый BMW X2.

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BMW рассматривают возможность отказа от модели X4. Третье поколение купе-кроссовера может не появиться. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Ожидается, что нынешняя генерация кроссовера продержится на конвейере до 2025 или 2026 года, а вот новая модель пока под большим вопросом.

BMW X2 может вытеснить старшего брата X4 Фото: BMW

Судьба BMW X4 давно висит на волоске и слухи об отказе от модели циркулируют уже не один год. Главная причина – недуовлетворительный спрос на нее: кроссовер продается хуже, чем его более дорогой старший брат BMW X6.

Теперь же появилась еще одна причина – новый BMW X2. Он стал купе-кроссовером и подрос в размерах, поэтому в BMW побаиваются, что более доступная модель станет конкурировать с X4 и отбирать у него клиентов.

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Впрочем, не исключено, что кроссовер третьего поколения все же выпустят, но он будет предложен исключительно в электрическом варианте iX4. Это единственный вариант для модели остаться на рынке.

Напомним, что купеобразный кроссовер BMW X4 дебютировал в 2014 году. С 2018 года выпускают вторую генерацию модели, которая доступна в бензиновых и дизельных версиях мощностью от 184 до 510 л. с.

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