Суперкар Audi R8 получил экстремальную внедорожную версию для ралли (видео)

Тюнеры решили создать один из самых необычных Audi R8 в мире. Этот 430-сильный суперкар отлично справляется с гонками по бездорожью.

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Тюнинг-ателье Adrenalin Industries модифицировало суперкар Audi R8. Автомобиль подготовили к гонкам по бездорожью. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

В 2023 году завершится производство суперкара Audi R8. Американские тюнеры решили продемонстрировать потенциал модели, создав его внедорожную версию для гонок ралли.

За основу была взята модель первого поколения, выпущенная в 2014 году. Автомобиль получил усиленные стойки и спортивную подвеску Bilstein. При этом многие детали трансмиссии остались нетронутыми.

На авто установили защитные пластины. Также были модернизированы системы выхлопа и впуска.

Автомобиль имеет багажник на крыше Фото: Adrenalin Industries

Суперкар получил новые колесные диски Braid белого цвета. Они обуты во внедорожные шины Falken Wildpeak. Завершают модернизацию стальной бампер с прожекторами и багажник на крыше.

Авто испытали на грунтовой дороге. По словам команды, суперкар отлично справляется с бездорожьем благодаря системе полного привода Quattro.

Audi R8 оснащен 4,2-литровым атмосферным двигателем V8 мощностью 430 л.с. и 430 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач.

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Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 4,3 секунды. Максимальная скорость составляет 300 км/ч.

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