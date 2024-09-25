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Авто

На європейський ринок виходить сімейний електрокар від Stellantis за 36 400 євро (фото)

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Фото: Stellantis | Leapmotor C10 — обтічний сімейний електрокросовер

Новий Leapmotor C10 — 4,7-метровий електричний кросовер із просторим салоном та багатим оснащенням. Запас ходу 218-сильного авто становить 420 км.

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Європейська лінійка бренду Leapmotor розшириться. До мініатюрного електрокара T03 приєднається електрокросовер C10. Він надійде у продаж із жовтня за ціною від 36 400 євро. Про це повідомляється на сайті концерну Stellantis.

Новий Leapmotor C10, електромобіль Leapmotor, кросовер Leapmotor Fullscreen
Запас ходу електрокара сягає 420 км
Фото: Stellantis

Саме Stellantis просуває китайські електромобілі Leapmotor в Європі. Річ у тім, що концерн став співвласником бренду і Leapmotor T03 вже випускають на його підприємстві в польському місті Тихи. На першому етапі шоуруми Leapmotor відкриють у 13 європейських країнах.

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Електрокросовер запропонують у багато оснащених версіях
Фото: Stellantis

Електромобіль Leapmotor C10 – перша модель бренду, створена спеціально для глобального ринку. Це 4,7-метровий сімейний кросовер із обтічним дизайном.

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Новий Leapmotor C10 має просторий салон та багажник об’ємом 435-1410 л. На передній панелі встановлено невеликий цифровий щиток приладів та крупний 14,6-дюймовий дисплей.

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Авто має просторий салон
Фото: Stellantis

Також базова комплектація Leapmotor C10 включає 18-дюймові диски, двозонний клімат-контроль, панорамний дах, камери кругового огляду, електропривід крісел, парктронік, акустику з 12 динаміками, адаптивний круїз-контроль та набір систем безпеки. Варіант Design додає 20-дюймові колеса, 840-ваттну аудіосистему, підігрів і вентиляцію крісел.

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Об'єм багажника становить 435-1410 л
Фото: Stellantis

Електрокросовер Leapmotor C10 оснащений 218-сильним мотором та батареєю на 69,9 кВт∙год. Розгін до 100 км/год займає 7,3 с. Запас ходу становить 420 км, а швидка зарядка на 80% займає півгодини.

До речі, Stellantis виводить на український ринок дешевий електромобіль Citroen за 347 тис. гривень.

Також Фокус розповідав, що в Європі з'явився наступник SsangYong Actyon.