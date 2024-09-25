На європейський ринок виходить сімейний електрокар від Stellantis за 36 400 євро (фото)

Новий Leapmotor C10 — 4,7-метровий електричний кросовер із просторим салоном та багатим оснащенням. Запас ходу 218-сильного авто становить 420 км.

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Європейська лінійка бренду Leapmotor розшириться. До мініатюрного електрокара T03 приєднається електрокросовер C10. Він надійде у продаж із жовтня за ціною від 36 400 євро. Про це повідомляється на сайті концерну Stellantis.

Запас ходу електрокара сягає 420 км Фото: Stellantis

Саме Stellantis просуває китайські електромобілі Leapmotor в Європі. Річ у тім, що концерн став співвласником бренду і Leapmotor T03 вже випускають на його підприємстві в польському місті Тихи. На першому етапі шоуруми Leapmotor відкриють у 13 європейських країнах.

Електрокросовер запропонують у багато оснащених версіях Фото: Stellantis

Електромобіль Leapmotor C10 – перша модель бренду, створена спеціально для глобального ринку. Це 4,7-метровий сімейний кросовер із обтічним дизайном.

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Новий Leapmotor C10 має просторий салон та багажник об’ємом 435-1410 л. На передній панелі встановлено невеликий цифровий щиток приладів та крупний 14,6-дюймовий дисплей.

Авто має просторий салон Фото: Stellantis

Також базова комплектація Leapmotor C10 включає 18-дюймові диски, двозонний клімат-контроль, панорамний дах, камери кругового огляду, електропривід крісел, парктронік, акустику з 12 динаміками, адаптивний круїз-контроль та набір систем безпеки. Варіант Design додає 20-дюймові колеса, 840-ваттну аудіосистему, підігрів і вентиляцію крісел.

Об'єм багажника становить 435-1410 л Фото: Stellantis

Електрокросовер Leapmotor C10 оснащений 218-сильним мотором та батареєю на 69,9 кВт∙год. Розгін до 100 км/год займає 7,3 с. Запас ходу становить 420 км, а швидка зарядка на 80% займає півгодини.

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