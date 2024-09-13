На український ринок вийде недорогий електрокросовер Peugeot: подробиці (фото)

Новий Peugeot e-2008, який отримав потужніший 156-сильний мотор, здатен розігнатися до 100 км/год за 9 с. Електрокросовер багато укомплектований та оснащений збільшеною батареєю.

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Лінійку оновленого Peugeot 2008 в Україні розширять. Її поповнить електрична версія e-2008. Подробиці автомобіля з’явилися на офіційному сайті Peugeot.

Запас ходу електрокросовера зріс до 406 км Фото: Peugeot

Модернізований кросовер Peugeot e-2008 2024 отримав нову електричну установку. Потужність мотора збільшили до 156 к. с., а ємність батареї зросла до 54 кВт∙год. Між іншим, цю ж силову установку має і електромобіль Citroen e-C4, який недавно був на тесті Фокусу.

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Електромобіль Peugeot e-2008 – найшвидший варіант моделі, адже здатен розігнатися до сотні за 9 с. Максимальна швидкість обмежена на 150 км/год. Запас ходу зріс до 406 км, а зарядка батареї на 80% у швидкому режимі (постійним струмом) займає півгодини.

Кросовер пропонують у багато оснащеній версії Фото: Peugeot

Новий Peugeot e-2008 буде доступний лише в топовій версії GT (від 1 401 500 гривень). Його салон оздоблено алькантарою, а оснащення включає цифровий щиток приладів із 3D-графікою, безключовий доступ, клімат-контроль, підігрів крісел, камеру, парктронік, датчики дощу і світла, адаптивний круїз-контроль, а також набір систем безпеки.

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