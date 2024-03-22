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Міське "левеня": тест-драйв нового Peugeot 2008

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Фото: Тарас Брязгунов | Peugeot 2008 пройшов модернізацію

Компактний кросовер Peugeot 2008 пройшов оновлення. Фокус дізнався, що змінилося в авто, і визначив, чим може привабити нова модель.

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Міські кросовери В-класу користуються підвищеним попитом в Україні. Вони практичні, місткі, мають великий кліренс і відносно недорогі. За останній час у цьому сегменті на нашому ринку з'явилося кілька цікавих моделей і одна з них — новий Peugeot 2008. Кросовер нещодавно модернізували і оновлене авто було надане на тест Фокуса.

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У Peugeot 2008 змінено передню частину
Фото: Тарас Брязгунов

Як змінився дизайн Peugeot 2008

У кросовера атлетичний підтягнутий силует з високим капотом, короткими звісами кузова і вигнутою віконною лінією. Версію GT впізнають за 18-дюймовими дисками і двоколірним забарвленням із чорним дахом.

Новий Peugeot 2008 став більш "хижим" в анфас. Одразу впадають в око збільшена решітка радіатора з новим логотипом Peugeot (з головою лева) і ходові вогні, що нагадують сліди від кігтів. Крім того, змінені фари і передній бампер, а ззаду звертають на себе увагу змінені ліхтарі.

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Версія GT отримала 18-дюймові диски
Фото: Тарас Брязгунов

Розміри Peugeot 2008 2024:

  • довжина — 4304 мм;
  • ширина — 1775 мм;
  • висота — 1523 мм;
  • колісна база — 2605 мм.
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Кросовер пропонують у двох 130-сильних версіях

Що нового в салоні Peugeot 2008

Салон Peugeot 2008 у версії GT оздоблений алькантарою, а пластик на передній панелі імітує карбон. Інтер'єр виконаний у фірмовій стилістиці i-Cockpit. Кермо у кросовера невелике і плескате зверху і знизу, а його обід обшитий перфорованою шкірою і забезпечений напливами для хвата рук. Воно хоч і має нетиповий вигляд, але зручне в користуванні.

Віртуальний щиток приладів піднято високо і знаходиться на рівні очей. До слова, графіка у приладовій панелі нова і її дизайн можна змінювати. У Peugeot 2008 GT вона ще й з 3D-ефектом — важливіша інформація виводиться на передній план.

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У Peugeot 2008 компактне кермо, а приладова панель розташована високо
Фото: Тарас Брязгунов

Замість важеля КПП у Peugeot 2008 2024 встановлено компактний джойстик. Крім того, оновлений кросовер отримав більш сучасну мультимедійну систему зі збільшеним 10-дюймовим тачскріном, а також бездротовими Android Auto і Apple Car Play.

За допомогою сенсорного дисплея здійснюється і керування клімат-контролем, що не дуже зручно робити на дотик. Втім, окремими функціями можна керувати за допомогою низки кнопок. А от "розумних" програмованих сенсорних клавіш, як у Peugeot 308, тут немає.

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Панель приладів у Peugeot 2008 нова
Фото: Тарас Брязгунов
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Графіку дисплея можна змінювати
Фото: Тарас Брязгунов

Нижче розташовані роз'єми USB-С (USB-A в авто вже немає), а також ніша з бездротовою зарядкою для смартфона. У кросовера не найбільша скринька для рукавичок, але зате передбачено доволі місткий бокс у передньому підлокітнику.

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Внутрішній простір Peugeot 2008

Сядемо на водійське місце Peugeot 2008. У рульової колонки і водійського крісла (йому за доплату доступний навіть електропривод) достатній діапазон регулювань, щоб підібрати зручну позицію за кермом. Хіба що педалі розташовані занадто близько.

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Посадка в Peugeot 2008 доволі висока
Фото: Тарас Брязгунов
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Ззаду комфортніше двом пасажирам
Фото: Тарас Брязгунов

Сидіння Peugeot 2008 пружні і з непоганою бічною підтримкою. Підігрів передбачений у всіх версіях. Посадка за кермом доволі висока, що забезпечує непоганий огляд вперед і на всі боки. Оглядовість назад дещо обмежена через високу віконну лінію, але загалом до габаритів кросовера звикнути нескладно.

На другому ряду простір для ніг і над головою достатній для пасажирів середнього зросту. Однак варто зазначити, що салон Peugeot 2008 не найширший, а по центру проходить тунель, тому двом ззаду комфортніше. До того ж, відсутній задній підлокітник, але зате встановлені USB-роз'єми.

Багажник Peugeot 2008 доволі пристойний для авто таких розмірів: 434 л у звичайному стані та 1467 л — зі складеними задніми кріслами. Під тут виконаний дворівневим, а під ним ховається запаска-докатка. Втім, з боків стінки багажника оздоблені голим пластиком і легко піддаються пошкодженням.

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Об'єм багажника Peugeot 2008 становить 434 л.
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Підлога в багажнику дворівнева
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Зі складеними задніми кріслами виходить 1467-літровий відсік
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Під підлогою захована запаска-докатка
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Комплектація Peugeot 2008 2024

Обладнання на кшталт клімат-контролю, парктроніка, датчиків дощу і світла є вже в базовому Peugeot 2008 Active, тож початкову комплектацію не можна назвати "порожньою".

Тестовий варіант GT отримав безключовий доступ, камери кругового огляду, адаптивний круїз-контроль, а також системи автоматичного гальмування, утримання в смузі, розпізнавання знаків, контролю "сліпих" зон і втоми водія.

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Передній підлокітник ховає місткий бокс
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Замість важеля КПП встановлено маленький джойстик
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Скринька для рукавичок відносно невелика
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На другому ряду встановлено два USB-роз'єми
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Тяговитий і неголосний — двигун Peugeot 2008

Новий Peugeot 2008 в Україні пропонують із двома 130-сильними турбомоторами — 1,2-літровим бензиновим і 1,5-літровим дизельним. А ось топової 155-сильної версії вже немає. На тест Фокуса потрапила дизельна модифікація.

Дизельна версія, на нашу думку, має кращий вигляд, хоча вона і дорожча. Її перевага — пристойна тяга на малих обертах, адже максимальний крутний момент досягає 300 Нм при 1750 об/хв.

Характер двигуна спокійний навіть у спортивному режимі. Він працює без вібрацій, а гучним стає лише на високих обертах. Плавно працює і 8-ступінчастий автомат.

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Дизельна версія моделі витрачає близько 6 л на 100 км по місту
Фото: Тарас Брязгунов

Динаміка цілком достатня для міста, та й обгін на трасі легко здійснюється. Розгін до 100 км/год займає 10,3 с, а максимальна швидкість становить 195 км/год.

Ще один плюс турбодизеля — завидна економічність. Заявлена витрата пального становить 4,4 л/100 км у міському циклі і 3,8 л/100 км — у заміському. У нас вийшло близько 6 л на 100 км у місті і приблизно 5 л на 100 км на трасі. Економити паливо допомагає система глушіння під час зупинок.

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Керованість Peugeot 2008

Кросовер Peugeot 2008 непогано маневрує і практично не демонструє недостатню обертальність. Його кермо доволі легке і трохи більше інформативності йому не завадило б.

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Ходові вогні нагадують сліди від кігтів
Фото: Тарас Брязгунов
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Ззаду оновлено ліхтарі
Фото: Тарас Брязгунов

Підвіска Peugeot 2008 доволі пружна, але енергоємна. Вона справляється з більшістю нерівностей, хоча серйозні вибоїни все ж відчуваються. До того ж, хотілося б кращої шумоізоляції днища і колісних арок. Хоча якщо дорога хороша, то на 100-110 км/год усередині вельми тихо.

Модель доступна тільки з переднім приводом, тому про видатні позашляхові здібності говорити не доводиться. Все ж стихія Peugeot 2008 — місто.

Ціна Peugeot 2008

Новий Peugeot 2008 в Україні коштує від 917 000 гривень. Дизельний кросовер у топовій версії GT обійдеться в 1 199 800 гривень. В принципі, ціна середня для сегмента B-SUV — є моделі як дешевші, так і дорожчі.

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Решітка радіатора прикрашена новим логотипом Peugeot з головою лева
Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокуса

Новий Peugeot 2008 2024 став виразнішим на вигляд і сучаснішим усередині, але зберіг свої традиційні риси — місткий багажник, непогане оснащення та економічний дизельний двигун. Водночас, хотілося б, щоб під час оновлення посилили шумоізоляцію днища.

Плюси Peugeot 2008:

  • великий багажник;
  • багате оснащення;
  • економічний і тяговитий дизель.

Мінуси Peugeot 2008:

  • слабка шумоізоляція днища;
  • з лінійки зникла топова 155-сильна версія.

Технічні характеристики Peugeot 2008 2024

Тип двигуна дизельний з турбонаддувом
Кількість і розташування циліндрів R4
Об'єм двигуна 1499
Потужність двигуна, к. с./об/хв 130/3750
Обертальний момент, Нм/об/хв 300/1750
Коробка передач 8-ст. автоматична
Привід передній
Споживання пального, місто-траса 4,4-3,8 л/100 км
Макс. швидкість, км/год 195
Розгін 0–100 км/год, с 10,3
Об'єм паливного баку, л 41
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