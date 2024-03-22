Міське "левеня": тест-драйв нового Peugeot 2008
Компактний кросовер Peugeot 2008 пройшов оновлення. Фокус дізнався, що змінилося в авто, і визначив, чим може привабити нова модель.
Міські кросовери В-класу користуються підвищеним попитом в Україні. Вони практичні, місткі, мають великий кліренс і відносно недорогі. За останній час у цьому сегменті на нашому ринку з'явилося кілька цікавих моделей і одна з них — новий Peugeot 2008. Кросовер нещодавно модернізували і оновлене авто було надане на тест Фокуса.
Як змінився дизайн Peugeot 2008
У кросовера атлетичний підтягнутий силует з високим капотом, короткими звісами кузова і вигнутою віконною лінією. Версію GT впізнають за 18-дюймовими дисками і двоколірним забарвленням із чорним дахом.
Новий Peugeot 2008 став більш "хижим" в анфас. Одразу впадають в око збільшена решітка радіатора з новим логотипом Peugeot (з головою лева) і ходові вогні, що нагадують сліди від кігтів. Крім того, змінені фари і передній бампер, а ззаду звертають на себе увагу змінені ліхтарі.
Розміри Peugeot 2008 2024:
- довжина — 4304 мм;
- ширина — 1775 мм;
- висота — 1523 мм;
- колісна база — 2605 мм.
Що нового в салоні Peugeot 2008
Салон Peugeot 2008 у версії GT оздоблений алькантарою, а пластик на передній панелі імітує карбон. Інтер'єр виконаний у фірмовій стилістиці i-Cockpit. Кермо у кросовера невелике і плескате зверху і знизу, а його обід обшитий перфорованою шкірою і забезпечений напливами для хвата рук. Воно хоч і має нетиповий вигляд, але зручне в користуванні.
Віртуальний щиток приладів піднято високо і знаходиться на рівні очей. До слова, графіка у приладовій панелі нова і її дизайн можна змінювати. У Peugeot 2008 GT вона ще й з 3D-ефектом — важливіша інформація виводиться на передній план.
Замість важеля КПП у Peugeot 2008 2024 встановлено компактний джойстик. Крім того, оновлений кросовер отримав більш сучасну мультимедійну систему зі збільшеним 10-дюймовим тачскріном, а також бездротовими Android Auto і Apple Car Play.
За допомогою сенсорного дисплея здійснюється і керування клімат-контролем, що не дуже зручно робити на дотик. Втім, окремими функціями можна керувати за допомогою низки кнопок. А от "розумних" програмованих сенсорних клавіш, як у Peugeot 308, тут немає.
Нижче розташовані роз'єми USB-С (USB-A в авто вже немає), а також ніша з бездротовою зарядкою для смартфона. У кросовера не найбільша скринька для рукавичок, але зате передбачено доволі місткий бокс у передньому підлокітнику.Важливо
Внутрішній простір Peugeot 2008
Сядемо на водійське місце Peugeot 2008. У рульової колонки і водійського крісла (йому за доплату доступний навіть електропривод) достатній діапазон регулювань, щоб підібрати зручну позицію за кермом. Хіба що педалі розташовані занадто близько.
Сидіння Peugeot 2008 пружні і з непоганою бічною підтримкою. Підігрів передбачений у всіх версіях. Посадка за кермом доволі висока, що забезпечує непоганий огляд вперед і на всі боки. Оглядовість назад дещо обмежена через високу віконну лінію, але загалом до габаритів кросовера звикнути нескладно.
На другому ряду простір для ніг і над головою достатній для пасажирів середнього зросту. Однак варто зазначити, що салон Peugeot 2008 не найширший, а по центру проходить тунель, тому двом ззаду комфортніше. До того ж, відсутній задній підлокітник, але зате встановлені USB-роз'єми.
Багажник Peugeot 2008 доволі пристойний для авто таких розмірів: 434 л у звичайному стані та 1467 л — зі складеними задніми кріслами. Під тут виконаний дворівневим, а під ним ховається запаска-докатка. Втім, з боків стінки багажника оздоблені голим пластиком і легко піддаються пошкодженням.
Комплектація Peugeot 2008 2024
Обладнання на кшталт клімат-контролю, парктроніка, датчиків дощу і світла є вже в базовому Peugeot 2008 Active, тож початкову комплектацію не можна назвати "порожньою".
Тестовий варіант GT отримав безключовий доступ, камери кругового огляду, адаптивний круїз-контроль, а також системи автоматичного гальмування, утримання в смузі, розпізнавання знаків, контролю "сліпих" зон і втоми водія.
Тяговитий і неголосний — двигун Peugeot 2008
Новий Peugeot 2008 в Україні пропонують із двома 130-сильними турбомоторами — 1,2-літровим бензиновим і 1,5-літровим дизельним. А ось топової 155-сильної версії вже немає. На тест Фокуса потрапила дизельна модифікація.
Дизельна версія, на нашу думку, має кращий вигляд, хоча вона і дорожча. Її перевага — пристойна тяга на малих обертах, адже максимальний крутний момент досягає 300 Нм при 1750 об/хв.
Характер двигуна спокійний навіть у спортивному режимі. Він працює без вібрацій, а гучним стає лише на високих обертах. Плавно працює і 8-ступінчастий автомат.
Динаміка цілком достатня для міста, та й обгін на трасі легко здійснюється. Розгін до 100 км/год займає 10,3 с, а максимальна швидкість становить 195 км/год.
Ще один плюс турбодизеля — завидна економічність. Заявлена витрата пального становить 4,4 л/100 км у міському циклі і 3,8 л/100 км — у заміському. У нас вийшло близько 6 л на 100 км у місті і приблизно 5 л на 100 км на трасі. Економити паливо допомагає система глушіння під час зупинок.Важливо
Керованість Peugeot 2008
Кросовер Peugeot 2008 непогано маневрує і практично не демонструє недостатню обертальність. Його кермо доволі легке і трохи більше інформативності йому не завадило б.
Підвіска Peugeot 2008 доволі пружна, але енергоємна. Вона справляється з більшістю нерівностей, хоча серйозні вибоїни все ж відчуваються. До того ж, хотілося б кращої шумоізоляції днища і колісних арок. Хоча якщо дорога хороша, то на 100-110 км/год усередині вельми тихо.
Модель доступна тільки з переднім приводом, тому про видатні позашляхові здібності говорити не доводиться. Все ж стихія Peugeot 2008 — місто.
Ціна Peugeot 2008
Новий Peugeot 2008 в Україні коштує від 917 000 гривень. Дизельний кросовер у топовій версії GT обійдеться в 1 199 800 гривень. В принципі, ціна середня для сегмента B-SUV — є моделі як дешевші, так і дорожчі.
Вердикт Фокуса
Новий Peugeot 2008 2024 став виразнішим на вигляд і сучаснішим усередині, але зберіг свої традиційні риси — місткий багажник, непогане оснащення та економічний дизельний двигун. Водночас, хотілося б, щоб під час оновлення посилили шумоізоляцію днища.
Плюси Peugeot 2008:
- великий багажник;
- багате оснащення;
- економічний і тяговитий дизель.
Мінуси Peugeot 2008:
- слабка шумоізоляція днища;
- з лінійки зникла топова 155-сильна версія.
Технічні характеристики Peugeot 2008 2024
|Тип двигуна
|дизельний з турбонаддувом
|Кількість і розташування циліндрів
|R4
|Об'єм двигуна
|1499
|Потужність двигуна, к. с./об/хв
|130/3750
|Обертальний момент, Нм/об/хв
|300/1750
|Коробка передач
|8-ст. автоматична
|Привід
|передній
|Споживання пального, місто-траса
|4,4-3,8 л/100 км
|Макс. швидкість, км/год
|195
|Розгін 0–100 км/год, с
|10,3
|Об'єм паливного баку, л
|41