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Городской "львенок": тест-драйв нового Peugeot 2008

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Фото: Тарас Брязгунов | Peugeot 2008 прошел модернизацию

Компактный кроссовер Peugeot 2008 прошел обновление. Фокус узнал, что изменилось в авто и определил, чем может привлечь новая модель.

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Городские кроссоверы В-класса пользуются повышенным спросом в Украине. Они практичные, вместительные, имеют большой клиренс и относительно недорогие. За последнее время в этом сегменте на нашем рынке появилось несколько интересных моделей и одна из них — новый Peugeot 2008. Кросовер недавно модернизировали, после чего он был предоставлен на тест Фокуса.

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У Peugeot 2008 изменена передняя часть
Фото: Тарас Брязгунов

Как изменился дизайн Peugeot 2008

У кроссовера атлетичный подтянутый силуэт с высоким капотом, короткими свесами кузова изогнутой оконной линией. Версия GT узнается по 18-дюймовым дискам и двухцветной окраске с черной крышей.

Новый Peugeot 2008 стал более "хищным" в анфас. Сразу бросаются в глаза увеличенная решетка радиатора с новым логотипом Peugeot (с головой льва) и ходовые огни, напоминающие следы от когтей. Кроме того, изменены фары и передний бампер, а сзади обращают на себя внимание измененные фонари.

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Версия GT получила 18-дюймовые диски
Фото: Тарас Брязгунов

Размеры Peugeot 2008 2024:

  • длина – 4304 мм;
  • ширина – 1775 мм;
  • высота – 1523 мм;
  • колесная база – 2605 мм.
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Кроссовер предлагают в двух 130-сильных версиях

Что нового в салоне Peugeot 2008

Салон Peugeot 2008 в версии GT отделан алькантарой, а пластик на передней панели имитирует карбон. Интерьер выполнен в фирменной стилистике i-Cockpit. Руль у кроссовера небольшой и приплюснут сверху и снизу, а его обод обшит перфорированной кожей и снабжен наплывами для хвата рук. Он хоть и выглядит нетипично, но удобен в пользовании.

Виртуальный щиток приборов поднят высоко и находится на уровне глаз. К слову, графика у приборной панели новая и ее дизайн можно изменять. В Peugeot 2008 GT она еще и с 3D-эффектом – более важная информация выводится на передний план.

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У Peugeot 2008 компактный руль, а приборная панель расположена высоко
Фото: Тарас Брязгунов

Вместо рычага КПП в Peugeot 2008 2024 установлен компактный джойстик. Кроме того, обновленный кроссовер получил более современную мультимедийную систему с увеличенным 10-дюймовым тачскрином, а также беспроводными Android Auto иApple Car Play.

Посредством сенсорного дисплея осуществляется и управление климат-контролем, что не очень удобно делать на ощупь. Впрочем, отдельными функциями можно управлять с помощью ряда кнопок. А вот "умных" программируемых сенсорных клавиш, как у Peugeot 308, здесь нет.

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Панель приборов у Peugeot 2008 новая
Фото: Тарас Брязгунов
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Графику дисплея можно менять
Фото: Тарас Брязгунов

Ниже находятся разъемы USB-С (USB-A в авто уже нет), а также ниша с беспроводной зарядкой для смартфона. У кроссовера не самый большой перчаточный ящик, но зато предусмотрен довольно вместительный бокс в переднем подлокотнике.

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Внутреннее пространство Peugeot 2008

Сядем на водительское место Peugeot 2008. У рулевой колонки и водительского кресла (ему за доплату доступен даже электропривод) достаточный диапазон регулировок, чтобы подобрать удобную позицию за рулем. Разве что педали расположены слишком близко.

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Посадка в Peugeot 2008 довольно высокая
Фото: Тарас Брязгунов
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Сзади комфортнее двоим пассажирам
Фото: Тарас Брязгунов

Сиденья Peugeot 2008 упругие и с неплохой боковой поддержкой. Подогрев предусмотрен во всех версиях. Посадка за рулем довольно высокая, что обеспечивает неплохой обзор вперед и по сторонам. Обзорность назад несколько ограничена из-за высокой оконной линии, но в общем к габаритам кроссовера привыкнуть несложно.

На втором ряду пространство для ног и над головой достаточное для пассажиров среднего роста. Однако стоит отметить, что салон Peugeot 2008 не самый широкий, а по центру проходит тоннель, поэтому двоим сзади комфортнее. К тому же, отсутствует задний подлокотник, но зато установлены USB-разъемы.

Багажник Peugeot 2008 довольно приличный для авто таких размеров: 434 л в обычном состоянии и 1467 л – со сложенными задними креслами. Под здесь выполнен двухуровневым, а под ним прячется запаска-докатка. Впрочем, по бокам стенки багажника отделаны голым пластиком и легко подвержены повреждениям.

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Объем багажника Peugeot 2008 составляет 434 л
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Пол в багажнике двухуровневый
багажник Peugeot 2008 2024 Fullscreen
Со сложенными задними креслами получается 1467-литровый отсек
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Под полом спрятана запаска-докатка
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багажник Peugeot 2008 2024
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Комплектация Peugeot 2008 2024

Оборудование вроде климат-контроля, парктроника, датчиков дождя и света есть уже в базовом Peugeot 2008 Active, так что начальную комплектацию нельзя назвать "пустой".

Тестовый вариант GT получил бесключевой доступ, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, а также системы автоматического торможения, удержания в полосе, распознавания знаков, контроля "слепых" зон и усталости водителя.

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Передний подлокотник прячет вместительній бокс
КПП Peugeot 2008, новый Peugeot 2008, кроссовер Peugeot, Peugeot 2008 2024, Peugeot 2008 в Украине Fullscreen
Вместо рычага КПП установлен маленький джойстик
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Перчаточный ящик относительно небольшой
Peugeot 2008, новый Peugeot 2008, кроссовер Peugeot, Peugeot 2008 2024, Peugeot 2008 в Украине Fullscreen
На втором ряду установлены два USB-разъема
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КПП Peugeot 2008, новый Peugeot 2008, кроссовер Peugeot, Peugeot 2008 2024, Peugeot 2008 в Украине
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Тяговитый и негромкий – двигатель Peugeot 2008

Новый Peugeot 2008 в Украине предлагают с двумя 130-сильными турбомоторами – 1,2-литровым бензиновым и 1,5-литровым дизельным. А вот топовой 155-сильной версии уже нет. На тест Фокуса попала дизельная модификация.

Дизельная версия, по нашему мнению, выглядит предпочтительнее, хотя она и дороже. Ее преимущество – приличная тяга на малых оборотах, ведь максимальный крутящий момент достигает 300 Нм при 1750 об/мин.

Характер двигателя спокойный даже в спортивном режиме. Он работает без вибраций, а громким становится только на высоких оборотах. Плавно работает и 8-ступенчатый автомат.

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Дизельная версия модели расходует около 6 л на 100 км по городу
Фото: Тарас Брязгунов

Динамика вполне достаточная для города, да и обгон на трассе легко осуществляется. Разгон до 100 км/ч занимает 10,3 с, а максимальная скорость составляет 195 км/ч.

Еще один плюс турбодизеля – завидная экономичность. Заявленный расход топлива составляет 4,4 л/100 км в городском цикле и 3,8 л/100 км – в загородном. У нас вышло около 6 л на 100 км в городе и примерно 5 л на 100 км на трассе. Экономить топливо помогает система глушения при остановках.

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Управляемость Peugeot 2008

Кроссовер Peugeot 2008 неплохо маневрирует и практически не демонстрирует недостаточную поворачиваемость. Его руль довольно легкий и немного больше информативности ему не помешало бы.

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Ходовые огни напоминают следы от когтей
Фото: Тарас Брязгунов
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Сзади обновлены фонари
Фото: Тарас Брязгунов

Подвеска Peugeot 2008 довольно упругая, но энергоемкая. Она справляется с большинством неровностей, хотя серьезные выбоины все же ощущается. К тому же, хотелось бы лучшей шумоизоляции днища и колесных арок. Хотя если дорога хорошая, то на 100-110 км/ч внутри весьма тихо.

Модель доступна только с передним приводом, поэтому о выдающихся внедорожных способностях говорить не приходится. Все же стихия Peugeot 2008 — город.

Цена Peugeot 2008

Новый Peugeot 2008 в Украине стоит от 917 000 гривен. Дизельный кроссовер в топовой версии GT обойдется в 1 199 800 гривен. В принципе, цена средняя для сегмента B-SUV — есть модели как подешевле, так и подороже.

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Решетка радиатора украшена новым логотипом Peugeot с головой льва
Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокуса

Новый Peugeot 2008 2024 стал выразительнее на вид и современнее внутри, но сохранил свои традиционные черты — вместительный багажник, неплохое оснащение и экономичный дизельный двигатель. В то же время, хотелось бы, чтобы при обновлении усилили шумоизоляцию днища.

Плюсы Peugeot 2008:

  • большой багажник;
  • богатое оснащение;
  • экономичный и тяговитый дизель.

Минусы Peugeot 2008:

  • слабая шумоизоляция днища;
  • из линейки исчезла топовая 155-сильная версия.

Технические характеристики Peugeot 2008 2024

Тип двигателя дизельный с турбонаддувом
Количество и расположение цилиндров R4
Объем двигателя 1499
Мощность двигателя, л. с./об/мин. 130/3750
Крутящий момент, Нм/об/мин. 300/1750
Коробка передач 8-ст. автоматическая
Привод передний
Расход топлива, город-трасса 4,4-3,8 л/100 км
Макс. скорость, км/ч 195
Разгон 0–100 км/ч, с 10,3
Объем топливного бака, л 41
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