На украинский рынок выйдет недорогой электрокроссовер Peugeot: подробности (фото)

Новый Peugeot e-2008, который получил более мощный 156-сильный мотор, способен разогнаться до 100 км/ч за 9 с. Электрокроссовер богато укомплектован и оснащен увеличенной батареей.

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Линейку обновленного Peugeot 2008 в Украине расширят. Ее пополнит электрическая версия e-2008. Подробности автомобиля появились на официальном сайте Peugeot.

Запас хода электрокроссовера вырос до 406 км Фото: Peugeot

Модернизированный кроссовер Peugeot e-2008 2024 получил новую электрическую установку. Мощность мотора увеличили до 156 л. с., а емкость батареи выросла до 54 кВт∙ч. Между прочим, эту же силовую установку имеет и электромобиль Citroen e-C4, который недавно был на тесте Фокуса.

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Электромобиль Peugeot e-2008 — самый быстрый вариант модели, ведь способен разогнаться до сотни за 9 с. Максимальная скорость ограничена на 150 км/ч. Запас хода вырос до 406 км, а зарядка батареи на 80% в быстром режиме (постоянным током) занимает полчаса.

Кроссовер предлагают в богато оснащенной версии Фото: Peugeot

Новый Peugeot e-2008 будет доступен только в топовой версии GT (от 1 401 500 гривен). Его салон отделан алькантарой, а оснащение включает цифровой щиток приборов с 3D-графикой, бесключевой доступ, климат-контроль, подогрев кресел, камеру, парктроник, датчики дождя и света, адаптивный круиз-контроль, а также набор систем безопасности.

Кстати, на украинский рынок выходит и самый дешевый электромобиль Citroen за 347 тыс. гривен.

Также Фокус рассказывал, что в Украине появился первый электромобиль Jeep.