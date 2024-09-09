Citroen выводит на рынок самый дешевый электромобиль в Украине за 347 300 гривен (фото)

Электромобиль Citroen Ami достигает всего 2,4 м в длину и весит 485 кг, а его максимальная скорость составляет 45 км/ч. Модель доступна в пассажирской и грузовой версиях.

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На украинский рынок выходит новый Citroen Ami. Миниатюрное двухместное авто стоит от 347 300 гривен и это самый дешевый электромобиль в Украине. Его подробности раскрыли на официальном сайте Citroen.

Двери авто являются асимметричными Фото: Citroen

Электромобиль Citroen Ami — компактное 2,41-метровое авто для города с асимметричными дверями (они открываются в разные стороны). Его кузов изготовлен из легкого пластика, поэтому масса машины составляет всего 485 кг. Модель рассчитана, прежде всего, для служб доставки и другого бизнеса.

Запас хода электрокара составляет 75 км Фото: Citroen

Электромотор мощностью 8 л. с. (6 кВт) разгоняет новый Citroen Ami до 45 км/ч. Батарея емкостью 5,4 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 75 км.

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Базовая версия имеет светодиодные оптику, панорамную крышу и один USB-порт. Вариант Peps за 363 700 гривен добавляет яркий декор, спойлер, коврики в салоне, дополнительные отсеки и крепления для багажа, а также и систему подключения смартфона.

Салон Citroen Ami можно дополнить ярким декором Фото: Stellantis

Кроме того, можно выбрать опцию My Cargo Kit (28 945 гривен) — 200-литровый грузовой отсек на месте пассажирского сиденья. Грузоподъемность Citroen Ami составляет 140 кг. Именно такая грузовая версия в свое время была на тесте Фокуса.

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