Запас хода 1115 км и дизайн от Pininfarina: в Украине появится мощный кроссовер (видео)

Кроссовер BAW Polestone 01 выпускают в стандартной и удлиненной модификациях. Авто оснащено 476-сильной гибридной установкой и может проехать 235 км на электротяге.

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На украинский рынок выйдет новый кроссовер BAW Polestone 01 от китайского концерна BAIC. Плагин-гибрид будет стоить примерно 75 000 долларов. Об этом сообщает Auto-Consulting.

Авто предлагают в двух вариантах по длине Фото: BAIC

Новый BAW Polestone 01 — большой полноразмерный кроссовер, который дебютировал год назад. Автомобиль несколько напоминает Land Rover Defender, хотя на самом деле его угловатый дизайн с тоненькими фарами, высоким капотом и вертикальными задними стойками крыши создали в знаменитом итальянском ателье Pininfarina.

Кроссовер богато оснащен Фото: BAIC

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BAW Polestone 01 предлагают в 5-метровой пятиместной и 5,3-метровой семиместной модификациях. На передней панели установили два дисплея. Среди стандартного и дополнительного оборудования — панорамная крыша, система полуавтономного движения, электроприводы кресел первого и второго ряда.

Удлиненный вариант является семиместным Фото: BAIC

Китайский кроссовер BAW Polestone 01 оснащен 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой и парой электромоторов с общей отдачей 476 л. с. и 740 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 5,5 с, а максимальная скорость ограничена на 190 км/ч.

Гибрид оснащен батареей на 56 кВт∙ч, которая позволяет проехать 235 км в электрическом режиме. Общий запас хода на бензине и электротяге составляет 1115 км.

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