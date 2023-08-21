Восемь мест и запас хода 1115 км: выпущен электрический клон Land Rover Defender (фото)

BAW Stone 01 очень напоминает британский Land Rover Defender. Внедорожник получил 476-сильную электрическую установку.

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Опубликованы первые фото BAW Stone 01. Большой электрический внедорожник от концерна BAIC поступит в продажу с осени по цене от 350 000 до 500 000 юаней ($48 000 – 68 600). Об авто рассказали на сайте CarNewsChina.

Внедорожник предложат в двух вариантах по длине Фото: CarNewsChina

Новый BAW Stone 01 явно создавался с оглядкой на Land Rover Defender. Схожесть с британским внедорожником лучше всего видна в профиль, хотя и в решетке радиатора также просматриваются черты Land Rover.

Как и Defender, BAW Stone 01 предлагают в стандартной и удлиненной версиях. В первом случае длина равна 5050 мм, а, во втором – 5295 мм. Ширина (1980 мм) и высота (1869 мм) у двух модификаций одинаковые.

На передней панели установили два дисплея Фото: CarNewsChina

Китайский внедорожник предложат в исполнении на 7 и 8 мест, причем электроприводом могут быть оснащены кресла первого и второго ряда. На передней панели установлены два больших дисплея.

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В силовой установке BAW Stone 01 главную роль играют два электромотора общей мощностью 476 л. с. Китайский электромобиль получил относительно небольшую батарею на 53 кВт∙ч, позволяющую проехать 235 км без подзарядки.

Модель предложена в версиях на 7 и 8 мест Фото: CarNewsChina

Впрочем, у авто есть еще и бензиновый 1,5-литровый мотор-генератор на 152 л. с. Он не вращает колеса, а только вырабатывает электроэнергию. Бензина хватит еще на 880 км, то есть суммарный запас хода составляет 1115 км.

Ранее Фокус сообщал, что свой клон Land Rover Defender презентовал и BYD.

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