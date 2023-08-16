BYD показал более доступный аналог Land Rover Defender с запасом хода 1200 км (фото)

BYD Fang Cheng Bao Leopard 5 — большой пятиметровый внедорожник с брутальным дизайном. Он получил 650-сильную установку и разгоняется до 100 км/ч за 4 секунды.

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В Китае презентовали новый BYD Fang Cheng Bao Leopard 5. Внедорожник станет первой моделью в новой премиальной линейке марки и будет довольно дорогим – от 400 000 до 600 000 юаней ($55 300 – 83 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Внедорожник отличается брутальным дизайном Фото: BYD Auto

BYD Fang Cheng Bao Leopard 5 станет конкурнтом Toyota Land Cruiser 250 и более доступной альтернативой Land Rover Defender. Пятиметровый внедорожник отличается угловатым дизайном с высоким капотом и вертикальными задними стойками крыши. У него выраженный пластиковый обвес и диодная подсветка решетки радиатора.

На передней панели установили два дисплея Фото: CarNewsChina

В салоне BYD Leopard 5 установлены виртуальный щиток приборов и большой тачскрин. Кнопки выполнены крупными, чтобы их можно было нажимать в перчатках. В отделке использованы кожа и алькантара.

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Новый BYD Leopard 5 оснащен 650-сильной гибридной установкой и способен разогнаться до 100 км/ч за 4 с. Он может проехать 125 км в электрическом режиме, а суммарный запас хода гибрида составляет 1200 км.

Внедорожник получил 650-сильную гибридную установку Фото: BYD Auto

Китайский внедорожник BYD получил полный привод с понижающей передачей, а также независимую подвеску всех колес с изменяемым клиренсом.

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