Вісім місць і запас ходу 1115 км: випущено електричний клон Land Rover Defender (фото)

BAW Stone 01 дуже нагадує британський Land Rover Defender. Позашляховик отримав 476-сильну електричну установку.

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Опубліковано перші фото BAW Stone 01. Великий електричний позашляховик від концерну BAIC надійде в продаж із осені за ціною від 350 000 до 500 000 юанів ($48 000 — 68 600). Про авто розповіли на сайті CarNewsChina.

Позашляховик запропонують у двох варіантах за довжиною Фото: CarNewsChina

Новий BAW Stone 01 явно створювався з оглядкою на Land Rover Defender. Схожість із британським позашляховиком найкраще видно в профіль, хоча і в решітці радіатора також проглядаються риси Land Rover.

Як і Defender, BAW Stone 01 пропонують у стандартній і подовженій версіях. У першому випадку довжина дорівнює 5050 мм, а в другому — 5295 мм. Ширина (1980 мм) і висота (1869 мм) у двох модифікацій однакові.

На передній панелі встановили два дисплеї Фото: CarNewsChina

Китайський позашляховик запропонують у виконанні на 7 і 8 місць, до того ж електроприводом можуть бути оснащені крісла першого та другого ряду. На передній панелі встановлено два великі дисплеї.

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У силовій установці BAW Stone 01 головну роль відіграють два електромотори загальною потужністю 476 к.с. Китайський електромобіль отримав відносно невелику батарею на 53 кВт∙год, що дає змогу проїхати 235 км без підзарядки.

Модель запропонована у версіях на 7 і 8 місць Фото: CarNewsChina

Утім, у авто є ще й бензиновий 1,5-літровий мотор-генератор на 152 к. с. Він не обертає колеса, а лише виробляє електроенергію. Бензину вистачить ще на 880 км, тобто сумарний запас ходу становить 1115 км.

Раніше Фокус повідомляв, що свій клон Land Rover Defender презентував і BYD.

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