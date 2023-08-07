Малюк Defender: Land Rover готують новий компактний позашляховик (фото)

Позашляховик Land Rover Defender Sport буде заснований на новій електричній платформі EMA. Новинка отримає підтримку швидкої зарядки та зможе проїхати понад 500 км на одному заряді.

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Концерн JLR має намір розширити лінійку Land Rover Defender. Новий позашляховик буде компактнішим за оригінальну модель і увійде в новий сегмент. Про це розповіли на сайті Autocar.

Генеральний директор JLR Адріан Марделл підтвердив, що концерн розширить сімейство Land Rover Defender шляхом створення кількох нових моделей. Однією з них стане компактний повнопривідний позашляховик.

Новинка розділить електричну платформу EMA з моделями Range Rover Evoque, Velar і Land Rover Discovery Sport наступних поколінь. Тому поява версій з ДВЗ залишається під питанням.

Новий Land Rover Defender Sport збереже впізнаваність моделі Фото: Autocar

Очікується, що новий позашляховик отримає назву Defender Sport. Він може дебютувати в Європі у 2027 році.

З чуток, новинка матиме довжину близько 4,6 метра, ширину 2 метри та висоту менше ніж 1,8 метра. Також він буде дешевшим за стандартний Land Rover Defender.

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Новий позашляховик буде оснащений одним або двома електромоторами сумарною потужністю приблизно до 400 к.с. Запас ходу на одному заряді становитиме понад 500 км.

Раніше Фокус повідомляв, що Land Rover представили оновлений кросовер Discovery Sport.