Land Rover оновив свою найдоступнішу модель: як змінився кросовер (фото)

Land Rover Discovery Sport змінився зовні і став сучаснішим усередині. Компактний кросовер пропонують у бензинових, дизельних та гібридних версіях.

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Представлено оновлений кросовер Land Rover Discovery Sport. Найдоступніша модель британської марки пройшла вже третю модернізацію з моменту дебюту в 2014 році. Її подробиці розкрили на офіційному сайті автовиробника.

Кросовер доступний у бензинових, дизельних та гібридних версіях Фото: Land Rover

Новий Land Rover Discovery Sport дізнається за зміненою решіткою радіатора. У версії Dynamic кросовер також одержав оновлений передній бампер. Крім того, для моделі запропонували нові колісні диски діаметром від 19 до 21 дюймів. На кузові ще залишився логотип Land Rover, проте згодом модель продаватимуть під брендом Discovery, адже Jaguar Land Rover проходить реорганізацію і випускатиме авто під чотирма окремими марками.

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Салон Discovery Sport зазнав більш істотних змін. Кросовер отримав повністю нову центральну консоль із збільшеним 11,4-дюймовим тачскрином та сенсорними кнопками.

Також замінено важіль КПП та запропоновано нові варіанти внутрішнього оздоблення. В усіх Discovery Sport тепер віртуальний щиток приладів. Як і раніше, доступні версії на 5 та 7 місць.

У салоні замінено центральну панель Фото: Land Rover

Кросовер Land Rover запропонований з 2,0-літровими бензиновими турбомоторами на 200 та 250 к. с., а також турбодизелями такого ж об'єму потужністю 163 та 204 к. с. Топовим є 309-сильний гібрид, що підзаряджається, здатний проїхати до 61 км на електротязі. Всі Discovery Sport оснащені 8-ступінчастим автоматом, а привід може бути переднім або повним.

Раніше Фокус повідомляв, що Range Rover Sport отримав надпотужну заряджену версію із мотором BMW.

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