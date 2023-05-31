Двигун BMW і 3,6 с до сотні: презентовано найпотужніший і найшвидший Range Rover (фото)

Range Rover Sport SV отримав 4,4-літровий V8 твін-турбо потужністю 635 к. с. і може розвинути 290 км/год. Позашляховику доступні карбоново-керамічні гальма та колеса з вуглеволокна.

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Лінійку нового Range Rover Sport 2023 поповнив заряджений топовий варіант SV. Спортивний позашляховик надходить у продаж і на батьківщині у Великій Британії коштуватиме від 171 460 фунтів стерлінгів ($212 500). Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Land Rover.

Позашляховику доступні 23-дюймові колеса з вуглеволокна Фото: Land Rover

Новий Range Rover Sport SV оснащений доопрацьованим 4,4-літровим V8 твін-турбо виробництва BMW. Його потужність підняли до 635 к. с., а піковий крутний моме — до 750 Нм. На додаток, встановлена спортивна вихлопна система.

У позашляховика карбоновий спойлер Фото: Land Rover

Позашляховик вагою 2560 кг розганяється до 100 км/год за 3,6 секунди, а його максимальна швидкість обмежена на 290 км/год. Це найпотужніший і найшвидший Land Rover всіх часів.

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Повний привод Range Rover Sport SV 2023 доповнений активним заднім диференціалом. Кермо зробили гостріше, а оснащення включає керовані задні колеса, пневмопідвіску і адаптивні амортизатори, з'єднані між собою трубками. Як опція вперше запропонували карбоново-керамічні гальма Brembo.

У віртуальній панелі приладів змінено графіку Фото: Land Rover

З карбону також виконані капот і задній спойлер Range Rover Sport SV, за доплату можна вибрати навіть 23-дюймові колісні диски з вуглеволокна. Крім того, у позашляховика більш агресивний бампер і новий обвіс.

Позашляховик отримав спортивні крісла Фото: Land Rover

У салоні Range Rover Sport SV встановлені спортивні сидіння та кермо. У віртуальній панелі приладів змінено графіку.

Раніше Фокус повідомляв, що найпотужнішу версію отримав і старший Range Rover, проте вона орієнтована на комфорт.

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