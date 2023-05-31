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Двигун BMW і 3,6 с до сотні: презентовано найпотужніший і найшвидший Range Rover (фото)

Range Rover Sport SV, Range Rover Sport, новий Range Rover Sport, Range Rover Sport 2023
Фото: Land Rover | Range Rover Sport SV упізнається за більш агресивним переднім бампером

Range Rover Sport SV отримав 4,4-літровий V8 твін-турбо потужністю 635 к. с. і може розвинути 290 км/год. Позашляховику доступні карбоново-керамічні гальма та колеса з вуглеволокна.

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Лінійку нового Range Rover Sport 2023 поповнив заряджений топовий варіант SV. Спортивний позашляховик надходить у продаж і на батьківщині у Великій Британії коштуватиме від 171 460 фунтів стерлінгів ($212 500). Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Land Rover.

Новий Range Rover Sport SV, Range Rover Sport SV, Range Rover Sport, новий Range Rover Sport, Range Rover Sport 2023 Fullscreen
Позашляховику доступні 23-дюймові колеса з вуглеволокна
Фото: Land Rover

Новий Range Rover Sport SV оснащений доопрацьованим 4,4-літровим V8 твін-турбо виробництва BMW. Його потужність підняли до 635 к. с., а піковий крутний моме — до 750 Нм. На додаток, встановлена спортивна вихлопна система.

Range Rover Sport SV 2023, Range Rover Sport SV, Range Rover Sport, новий Range Rover Sport, Range Rover Sport 2023 Fullscreen
У позашляховика карбоновий спойлер
Фото: Land Rover

Позашляховик вагою 2560 кг розганяється до 100 км/год за 3,6 секунди, а його максимальна швидкість обмежена на 290 км/год. Це найпотужніший і найшвидший Land Rover всіх часів.

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Повний привод Range Rover Sport SV 2023 доповнений активним заднім диференціалом. Кермо зробили гостріше, а оснащення включає керовані задні колеса, пневмопідвіску і адаптивні амортизатори, з'єднані між собою трубками. Як опція вперше запропонували карбоново-керамічні гальма Brembo.

Салон Range Rover Sport SV, Range Rover Sport SV, Range Rover Sport, новий Range Rover Sport, Range Rover Sport 2023 Fullscreen
У віртуальній панелі приладів змінено графіку
Фото: Land Rover

З карбону також виконані капот і задній спойлер Range Rover Sport SV, за доплату можна вибрати навіть 23-дюймові колісні диски з вуглеволокна. Крім того, у позашляховика більш агресивний бампер і новий обвіс.

Сидіння Range Rover Sport SV, Range Rover Sport SV, Range Rover Sport, новий Range Rover Sport, Range Rover Sport 2023 Fullscreen
Позашляховик отримав спортивні крісла
Фото: Land Rover

У салоні Range Rover Sport SV встановлені спортивні сидіння та кермо. У віртуальній панелі приладів змінено графіку.

Раніше Фокус повідомляв, що найпотужнішу версію отримав і старший Range Rover, проте вона орієнтована на комфорт.

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