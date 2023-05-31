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Авто

Двигатель BMW и 3,6 с до сотни: презентован самый мощный и быстрый Range Rover (фото)

Range Rover Sport SV, Range Rover Sport, новый Range Rover Sport, Range Rover Sport 2023
Фото: Land Rover | Range Rover Sport SV узнается по более агрессивному переднему бамперу

Range Rover Sport SV получил 4,4-литровый V8 твин-турбо мощностью 635 л. с. и может развить 290 км/ч. Внедорожнику доступны карбоново-керамические тормоза и колеса из углеволокна.

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Линейку нового Range Rover Sport 2023 пополнил топовый заряженный вариант SV. Спортивный внедорожник поступает в продажу и на родине, в Великобритании, будет стоить от 171 460 фунтов стерлингов ($212 500). Подробности авто раскрыли на официальном сайте Land Rover.

Новый Range Rover Sport SV, Range Rover Sport SV, Range Rover Sport, новый Range Rover Sport, Range Rover Sport 2023 Fullscreen
Внедорожнику доступны 23-дюймовые колеса из углеволокна
Фото: Land Rover

Новый Range Rover Sport SV оснащен доработанным 4,4-литровым V8 твин-турбо производства BMW. Его мощность подняли до 635 л. с., а пиковый крутящий момент – до 750 Нм. В добавок, установлена спортивная выхлопная система.

Range Rover Sport SV 2023, Range Rover Sport SV, Range Rover Sport, новый Range Rover Sport, Range Rover Sport 2023 Fullscreen
У внедорожника карбоновый спойлер
Фото: Land Rover

Внедорожник весом 2560 кг разгоняется до 100 км/ч за 3,6 с, а его максимальная скорость ограничена на 290 км/ч. Это самый мощный и быстрый Land Rover всех времен.

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Полный привод Range Rover Sport SV 2023 дополнен активным задним дифференциалом. Рулевое управление сделали острее, а оснащение включает управляемые задние колеса, пневмоподвеску и адаптивные амортизаторы, соединенные между собой трубками. В качестве опции впервые предложили карбоново-керамические тормоза Brembo.

Салон Range Rover Sport SV, Range Rover Sport SV, Range Rover Sport, новый Range Rover Sport, Range Rover Sport 2023 Fullscreen
У виртуальной панели приборов изменена графика
Фото: Land Rover

Из карбона также выполнены капот и задний спойлер Range Rover Sport SV, а за доплату можно выбрать даже 23-дюймовые колесные диски из углеволокна. Кроме того, у внедорожника более агрессивный бампер и новый обвес.

Сиденья Range Rover Sport SV, Range Rover Sport SV, Range Rover Sport, новый Range Rover Sport, Range Rover Sport 2023 Fullscreen
Внедорожник получил спортивные кресла
Фото: Land Rover

В салоне Range Rover Sport SV установлены спортивные сиденья и руль. У виртуальной панели приборов изменена графика.

Ранее Фокус сообщал, что самую мощную версию получил и старший Range Rover, однако она ориентирована на комфорт.

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