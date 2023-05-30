Популярный кроссовер Land Rover станет электромобилем: первые подробности

Новое поколение Range Rover Velar предложит передовые технологии и богатое оснащение. Все будущие электромобили бренда получат большой запас хода и поддержку быстрой зарядки.

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Внедорожник Range Rover Velar может получить преемника в виде одноименного электромобиля. Он будет конкурировать с электрической версией Porsche Macan. Об этом сообщили на сайте Autocar.

Британский концерн Jaguar Land Rover кардинально меняет стратегию по производству автомобилей. В рамках этой стратегии ожидается выпуск сразу нескольких новых электрических моделей.

Range Rover Velar станет одной из первых полностью электрических моделей Land Rover. После этого на рынок выйдут электрические версии Range Rover Evoque и Land Rover Discovery Sport.

Нынешний Range Rover Velar выпускается на той же платформе, что и кроссовер Jaguar F-Pace. Следующее поколение модели построят на новой архитектуре EMA.

Новая платформа позволит оснастить электрокроссоверы поддержкой быстрой зарядки на 800 В. Также в Land Rover отметили, что благодаря EMA электрические модели будут даже быстрее, чем заряженные кроссоверы с ДВС.

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Новый Range Rover Velar сохранит знакомый дизайн, но получит множество новых технологий. Он может дебютировать уже в 2025 году.

Ранее Фокус рассказал, что Land Rover готовит новый пикап на базе внедорожника Defender.