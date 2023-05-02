Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Четыре отдельных бренда: Jaguar и Land Rover кардинально меняют стратегию

Land Rover Discovery, Land Rover Defender, Land Rover, Range Rover
Фото: Land Rover | Defender, Discovery и Range Rover будут отдельными семействами моделей

Defender, Discovery и Range Rover станут отдельными брендами Jaguar Land Rover. Кроме того, в линейке британского автопроизводителя появятся электрические внедорожники.

Related video

Jaguar Land Rover ждет масштабная реорганизация. Компания будет выпускать автомобили под четырьмя разными брендами, три из которых – займутся исключительно кроссоверами и внедорожниками. Об этом сообщает официальный сайт британского автопроизводителя

Британцы решили создать сразу три новых марки. Отдельными брендами станут три больших семейства моделей Land Rover – Defender, Discovery и Range Rover.

Land Rover Discovery, Land Rover Defender, Land Rover, Range Rover Fullscreen
Range Rover получит электрическую версию
Фото: Land Rover

Название Defender, как и прежде, будут носить модели с самой лучшей проходимостью. На данный момент в этом семействе три версии внедорожника – 90, 110 и 130.

Под брендом Discovery планируют выпускать модели для семьи – к этой линейке относятся Land Rover Discovery и Discovery Sport.

Важно
Новый недорогой электровнедорожник от Chery оказался уменьшенной копией Land Rover (фото)
Новый недорогой электровнедорожник от Chery оказался уменьшенной копией Land Rover (фото)

Range Rover традиционно сосредоточится на самых роскошных авто. Собственно, и ранее Range Rover, Range Rover Sport, Range Rover Velar и Range Rover Evoque были отдельным семейством. Совсем недавно появится электрокар Range Rover.

Четвертый бренд, Jaguar, продолжит выпускать кроссоверы F-Pace и E-Pace, а также электромобиль I-Pace. В скором времени в его линейке появится четырехдверная электрическая модель класса Gran Turismo с запасом хода 700 км.

Ранее Фокус сообщал, что Land Rover Defender получил яркую ретро-версию.

Также мы писали, что на аукционе продали уникальный Land Rover королевы Елизаветы ІІ.