Четыре отдельных бренда: Jaguar и Land Rover кардинально меняют стратегию

Defender, Discovery и Range Rover станут отдельными брендами Jaguar Land Rover. Кроме того, в линейке британского автопроизводителя появятся электрические внедорожники.

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Jaguar Land Rover ждет масштабная реорганизация. Компания будет выпускать автомобили под четырьмя разными брендами, три из которых – займутся исключительно кроссоверами и внедорожниками. Об этом сообщает официальный сайт британского автопроизводителя

Британцы решили создать сразу три новых марки. Отдельными брендами станут три больших семейства моделей Land Rover – Defender, Discovery и Range Rover.

Range Rover получит электрическую версию Фото: Land Rover

Название Defender, как и прежде, будут носить модели с самой лучшей проходимостью. На данный момент в этом семействе три версии внедорожника – 90, 110 и 130.

Под брендом Discovery планируют выпускать модели для семьи – к этой линейке относятся Land Rover Discovery и Discovery Sport.

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Range Rover традиционно сосредоточится на самых роскошных авто. Собственно, и ранее Range Rover, Range Rover Sport, Range Rover Velar и Range Rover Evoque были отдельным семейством. Совсем недавно появится электрокар Range Rover.

Четвертый бренд, Jaguar, продолжит выпускать кроссоверы F-Pace и E-Pace, а также электромобиль I-Pace. В скором времени в его линейке появится четырехдверная электрическая модель класса Gran Turismo с запасом хода 700 км.

Ранее Фокус сообщал, что Land Rover Defender получил яркую ретро-версию.

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