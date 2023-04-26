Восемь мест и ретро-дизайн: Land Rover Defender получил новые специальные версии (фото)

Для Land Rover Defender теперь предлагается версия Outbound, которая доступна для модификаций P400 и Ingenium D300. Также внедорожник можно заказать с ретро-пакетом County.

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Для Land Rover Defender теперь предлагается версия Outbound, которая доступна для модификаций P400 и Ingenium D300. Модель ограниченного тиража доступна только в версии 130 с пятью сиденьями.

Land Rover Defender Outbound отличается матовой отделкой Shadow Atlas для бамперов и решетки радиатора. Боковые вентиляционные отверстия выполнены в антрацитовом цвете.

Land Rover Defender Outbound отличается матовой отделкой Shadow Atlas для бамперов и решетки радиатора Фото: Land Rover

На выбор доступны 20-дюймовые колесные диски Gloss Black или 22-дюймовые Shadow Atlas Matt. Кузов можно окрасить в цвета Fuji White, Santorini Black, Carpathian Grey или Eiger Grey в сочетании с кожаной обивкой Windsor или тканевой Resist.

Также Outbound добавляет резиновые коврики, грузовую сетку и точки крепления для багажа. Стоимость внедорожника начинается с 101 323 долларов.

Еще одной новинкой стала новая конфигурация для Land Rover Defender с двигателем V8. Теперь такой внедорожник доступен с восемью посадочными местами.

Land Rover Defender V8 теперь доступен с восемью посадочными местами Фото: Land Rover

Land Rover Defender V8 оснащается 5,0-литровым компрессорным двигателем мощностью 518 л.с. и 627 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 5,4 секунды.

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Для Land Rover Defender 110 теперь доступен пакет County. Он вдохновлен оригинальным внедорожником и добавляет автомобилю элементы экстерьера в ретро-стиле.

Land Rover Defender County выполнен в ретро-стиле Фото: Land Rover

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