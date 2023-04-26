Вісім місць та ретро-дизайн: Land Rover Defender отримав нові спеціальні версії (фото)

Для Land Rover Defender тепер пропонується версія Outbound, яка доступна для модифікацій P400 та Ingenium D300. Також позашляховик можна замовити з ретро-пакетом County.

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Для Land Rover Defender тепер пропонується версія Outbound, яка доступна для модифікацій P400 та Ingenium D300. Модель обмеженого тиражу доступна лише у версії 130 з п'ятьма сидіннями.

Land Rover Defender Outbound відрізняється матовою обробкою Shadow Atlas для бамперів та решітки радіатора. Бічні вентиляційні отвори виготовлені в антрацитовому кольорі.

Land Rover Defender Outbound відрізняється матовою обробкою Shadow Atlas для бамперів та решітки радіатора Фото: Land Rover

На вибір доступні 20-дюймові колісні диски Gloss Black або 22-дюймові Shadow Atlas Matt. Кузов можна пофарбувати у кольори Fuji White, Santorini Black, Carpathian Grey або Eiger Grey у поєднанні зі шкіряною оббивкою Windsor або тканинною Resist.

Також Outbound додає гумові килимки, вантажну сітку та точки кріплення для багажу. Вартість позашляховика починається зі 101 323 доларів.

Ще однією новинкою стала нова конфігурація для Land Rover Defender з двигуном V8. Тепер такий позашляховик доступний з вісьмома посадковими місцями.

Land Rover Defender V8 тепер доступний з вісьмома посадковими місцями Фото: Land Rover

Land Rover Defender V8 оснащується 5,0-літровим компресорним двигуном потужністю 518 к.с. і 627 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 5,4 секунди.

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Для Land Rover Defender 110 тепер доступний пакет County. Він натхненний оригінальним позашляховиком та додає автомобілю елементи екстер'єру у ретро-стилі.

Land Rover Defender County виконаний у ретро-стилі Фото: Land Rover

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