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Чотири окремі бренди: Jaguar і Land Rover кардинально змінюють стратегію

Land Rover Discovery, Land Rover Defender, Land Rover, Range Rover
Фото: Land Rover | Defender, Discovery та Range Rover будуть окремими сімействами моделей

Defender, Discovery та Range Rover стануть окремими брендами Jaguar Land Rover. Крім того, у лінійці британського автовиробника з'являться електричні позашляховики.

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На Jaguar Land Rover чекає масштабна реорганізація. Компанія випускатиме автомобілі під чотирма різними брендами, три з яких займуться виключно кросоверами та позашляховиками. Про це повідомляє офіційний сайт британського автовиробника.

Британці вирішили створити одразу три нові марки. Окремими брендами стануть три великі сімейства моделей Land Rover – Defender, Discovery та Range Rover.

Land Rover Discovery, Land Rover Defender, Land Rover, Range Rover Fullscreen
Range Rover отримає електричну версію
Фото: Land Rover

Назва Defender, як і раніше, носитимуть моделі з найкращою прохідністю. На даний момент у цьому сімействі три версії позашляховика – 90, 110 та 130.

Під брендом Discovery планують випускати моделі для сім'ї – до цієї лінійки належать Land Rover Discovery та Discovery Sport.

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Range Rover традиційно зосередиться на найрозкішніших авто. Власне, і раніше Range Rover, Range Rover Sport, Range Rover Velar та Range Rover Evoque були окремим сімейством. Нещодавно з'явиться електрокар Range Rover.

Четвертий бренд, Jaguar, продовжить випускати кросовери F-Pace та E-Pace, а також електромобіль I-Pace. Незабаром у його лінійці з'явиться чотиридверна електрична модель класу Gran Turismo із запасом ходу 700 км.

Раніше Фокус повідомляв, що Land Rover Defender отримав яскраву ретро-версію.

Також ми писали, що на аукціоні продали унікальний Land Rover королеви Єлизавети ІІ.