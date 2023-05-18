Понад 500 сил і потужна броня: представлений найдорожчий Land Rover Defender (фото, відео)

Land Rover Defender V8 захищений за стандартом BR6. У салоні позашляховика з'явилася бронекапсула, він отримав куленепробивне скло та шини, які не бояться проколів.

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Land Rover Defender другого покоління вперше отримав броньовану модифікацію. Позашляховик допрацювала канадська компанія Inkas, що спеціалізується на створенні захищених автомобілів. Про це повідомляється на її сайті.

Позашляховик захищений за стандартом BR6

Старі Defender мали чимало броньованих версій для армії та поліції, але нову модель другої генерації допрацювали вперше. За основу взяли топовий Land Rover Defender V8. Позашляховик захищений за стандартом BR6, тобто витримує обстріл із автоматів калібру 7,62 мм або вибух двох ручних гранат.

У салоні залишилося дороге оздоблення

У салоні Land Rover Defender 2023 встановили бронекапсулу. Також у позашляховика захищені днище та двигун, встановлені куленепробивні шибки та шини, що дозволяють продовжувати рух у разі проколу.

Усередині встановлена бронекапсула

Примітно, що Land Rover Defender залишився розкішним і комфортабельним. Його салон оздоблений шкірою та алькантарою, а оснащення включає роздільний клімат-контроль, електропакет і камери кругового огляду. Серед опцій є технологія фільтрації повітря, сирена та система пожежогасіння.

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В Inkas вибрали Land Rover Defender V8, адже він оснащений 5,0-літровим 525-сильним мотором, якому нескладно впоратися з важчим авто. Підвіску та гальма позашляховика посилили.

Ціна Land Rover Defender 2023 від Inkas ще не названа, проте він точно буде найдорожчою версією моделі, адже навіть стандартний варіант із V8 коштує від $120 000.

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